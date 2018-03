Unas pensiones dignas

El Partido Popular ha realizado una nefasta gestión de las pensiones desde que llegó a La Moncloa en 2011. Con Rajoy en el gobierno, nuestros pensionistas han perdido poder adquisitivo año tras año. Por aportar sólo un dato, en los dos últimos ejercicios, 2016 y 2017, cuando el Ejecutivo ya afirmaba que la crisis había quedado atrás, Rajoy aprobó para las pensiones una pírrica subida de 1 euro que ni de lejos sirvió para compensar el crecimiento de los precios.

Con el PP, nuestros pensionistas se han hecho más pobres. Ante esa realidad, resulta más que obscena la apreciación que realizó recientemente el diputado del PP de Almería Rafael Hernando, cuando mantuvo que "el saldo" para los pensionistas podía considerarse "positivo si se compara con otros sectores que han sufrido de forma más intensa la crisis". Cabe preguntarse si el PP está promoviendo una competición de damnificados por la crisis o es que, acaso, no es consciente de que esos pensionistas han tenido que estirar su pensión para darles de comer a sus hijos y sus nietos.

Igual de lamentable ha sido el paso, esta semana, del presidente del Gobierno por el debate sobre las pensiones que se celebró en el Congreso. Allí, Mariano Rajoy hizo de Mariano Rajoy: acudió, aguantó el chaparrón y se marchó sin plantear ninguna propuesta seria.

Las pensiones son uno de los pilares del estado de bienestar y debemos preservarlas. Para ello, hay que actuar en un doble sentido, garantizando que los pensionistas actuales no se empobrezcan cada año y, por otra parte, buscando la manera de que las generaciones que hoy están cotizando a la Seguridad Social puedan disfrutar de este derecho cuando les llegue el momento.

Desde el PSOE, mantenemos que las pensiones deben subir cada año, al menos, en la misma medida en que lo hacen los precios. Y, de cara al futuro, también hay que adoptar medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.

El problema no es sólo que Rajoy se haya pulido una hucha de las pensiones que tenía 67.000 millones de euros cuando Zapatero se la entregó. El problema es que el PP no tiene ningún plan para arreglar el desequilibrio del sistema. La Seguridad Social necesita ingresos suficientes para que las pensiones no desaparezcan y buscar la manera de tener esos ingresos debería ser una tarea prioritaria para cualquier gobierno serio.