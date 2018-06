En pocas palabras, y focalizadas en lo más cotidiano que podamos imaginar, Giordano Bruno supo ofrecernos una pequeña lección de vida. Dijo que lo más importante es el primer botón, y así es. En la operación de abrochar un botón en el ojal, si te equivocas al comenzar, seguirás cometiendo error tras error en el resto.

Ese retal de sabiduría es tan incuestionable como el que, en estos días pasados y en "petit comité", el señor Pedro Sánchez, nuestro estrenado y flamante Presidente, habrá departido del tema con su druida de cabecera, Iván Redondo. No de costura, sino de abrochar el primer ojal de su acción de gobierno, del método prueba y error para la elección de su equipo de ministros. Perdonen, de ministras y ministros, es que uno no termina de encajar esta nueva filología del postureo, más interesada en las formas que en la esencia, lo que al final provoca hueco.

Tanto es así que, de partida, Sánchez trabó bien el primer eslabón de la botonadura, el de la opinión pública. Podría señalarse que, casi todo el mundo, por no decir que unánimemente, han aprobado la lista de primeros espadas de los distintos ministerios, que obviaremos mencionar. Muchos conocidos, con cierta relevancia mediática, agradables a los ojos de la gente y parece ser, porque todavía no les hemos visto en faena, que entendidos de aquello que manejarán, lo cual se presupone, pero, oigan, en esto de la política nunca se sabe lo que se puede llegar a ver. Utilizando el léxico asociado a la meteorología, y después de la lluvia de ministros vivida esta semana, pareciera que el petricor del nuevo gobierno de nuestro país huele bien.

Aunque lo difícil viene ahora, después de toda la espuma de nombramientos, aceptaciones ante el Rey y posteriores paseíllos para entrega de carteras. Ahora es cuando se comprobarán los mimbres de Pedro y su Corte. O, dicho de otro modo, ahora es cuando éstos deben demostrar que merecen la confianza de los españoles, a pesar de que no ganaron las últimas elecciones. Y como pronosticamos la pasada semana, harta difícil es la empresa, no solo porque de serie viene así, complicada, sino porque se intuye que los compañeros de Congreso no estarán por la labor de facilitar las cosas: populares desabridos y a la revancha; ciudadanos en la caza de las encuestas; independentistas en modo anarco-pedigüeños, y podemitas desnortados con espíritu derrocador. Ya iremos comentando.