El presupuesto más inversor

El Presupuesto municipal es el plan económico y financiero clave para la gestión local y supone un pilar básico en el funcionamiento de todos los ayuntamientos. Bajo esa premisa hemos confeccionado y aprobado, inicialmente, las cuentas del Ayuntamiento de Almería para 2018, las más inversoras de los últimos siete años. Unos cimientos sobre los que poder construir la acción de gobierno municipal, como así ha entendido el grupo de Ciudadanos, sumando sus aportaciones al documento elaborado por el Partido Popular para que la ciudad continúe por la senda del crecimiento y progreso.

Otros, PSOE e IU, se han vuelto a ceñir a su guión, anteponiendo sus intereses partidistas a la consecución de los objetivos mucho más importantes que afronta la ciudad este año. Porque el reto sigue siendo servir a Almería y crear más oportunidades para más almerienses, algo que parecen no entender quienes están instalados en el "no es no" permanente y sin alternativa.

En ese escenario, este Presupuesto, que roza los 193 millones de euros, es un 5,5% superior al de 2017, con un capítulo de inversiones superior también en más de un 50%. Esto se va a traducir en más empleo, más desarrollo económico, además del beneficio que supone para todos los barrios la ejecución de obras, algunas de ellas demandas históricas de esta ciudad, y un mejor mantenimiento de los espacios públicos.

Del mismo modo, estamos ante unas cuentas de marcado carácter social y solidario, ya que tienen como uno de sus objetivos principales a las personas, incrementándose un 4,7% las partidas sociales. Y todo ello sin olvidar otro de los principios irrenunciables del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco: seguir bajando los impuestos.

Si además tenemos un Ayuntamiento saneado, que lo está gracias a la austera y eficaz política económica mantenida estos años, los almerienses lo deben notar en sus bolsillos, que es, como venimos significando, el mejor sitio donde puede estar su dinero.

Estamos ante un Presupuesto que es fruto de la participación ciudadana, la voluntad de diálogo y una buena gestión municipal que nos va a permitir seguir desarrollando un modelo de ciudad alejado de debates partidistas y estériles que siempre van a suponer un factor de frustrante retraso. Porque, como servidores públicos, debemos facilitar la resolución de los problemas de la gente, no crearlos.