Ese "no" a las renovables

A lo largo de su vida uno ha tenido que enfrentarse a lecturas francamente complicadas. En bastantes ocasiones, y después de serios esfuerzos, acompañados a veces de súbitas inspiraciones, ha conseguido enterarse de qué nos quisieron transmitir Heráclito "el oscuro", Kant, Hegel o el ínclito Heidegger, y no digamos Gadamer o Marcuse. Por tanto, entrenamiento no me falta. Sin embargo, puede que por mi dedicación a la agricultura en estos últimos años me encuentro un poco desengrasado porque estoy teniendo graves dificultades para entender al menos dos textos. Uno es la sentencia de la Manada, cuya lectura me está llevando mucho tiempo y que, si saco alguna idea en claro, la contaré en esta misma columna; otro es el recibo de la luz, situación que comparto con tantos y tantos españoles. Y hablando de la luz, nuevamente hay algo que no entiendo, y que prefiero no entender porque si son válidas las explicaciones que me doy será absolutamente penoso y razón suficiente para no querer seguir en España. Me sorprendió, aunque se viene arrastrando la noticia, la posición del gobierno español sobre las energías renovables. A regañadientes, sin dar su brazo a torcer, acepta "estudiar" la propuesta de la Comisión comunitaria de que más del 30% del total de la energía proceda de fuentes renovables. Pero España se sigue aferrando al 27%, y no quiere que en ningún caso se llegue al 30%. No quiero entrar exactamente en los números. Más bien me parece necesario analizar el empecinamiento de la posición española. Cuestiones de carácter económico y medioambientales parecen oponerse a las decisiones del gobierno. Pero da la impresión de que los intereses económicos de las compañías van por delante de los intereses globales, y las cuestiones medioambientales...qué decir: los políticos defienden el medio ambiente, pero,cuando se trata de pasar a la acción, eso ya es otra cosa. Sobre todo cuando hay ciertos intereses por medio. Véase, si no, el contenido de las páginas de la mayor parte de los asociados a la red de alcaldes por el medio ambiente y la energía: están vacías. En este caso, ¿no parece quedar claro cuáles son las prioridades? ¿Nosotros, o "ellos"? ¿El medioambiente o los euros? Velar por los costes que las instalaciones de energías renovables requieren, o los límites en los beneficios que podrían seguirse de la implantación de las renovables no debería ser el objetivo de las administraciones.