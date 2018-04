Con la salud no se juega

En un campo tan delicado y complejo como el de la sanidad pública, la gestión política, los recursos y la prevención son claves. De ellos dependen, en gran medida, la salud de todos los andaluces. Es más, en enfermedades como el cáncer son determinantes para afrontar la dura batalla contra éste. Se ha comprobado científicamente que un diagnóstico a tiempo permite la curación del 80% de los casos. Quizás por ello sorprende, y mucho, que Andalucía siga sin atender la petición de implantar el cribado para la detección precoz del cáncer de colón en todos los centros de salud y hospitales. Una medida ya en marcha en muchas otras Comunidades Autónomas de España por recomendación del Ministerio de Sanidad y que aquí seguimos esperando.

Son en estas cuestiones dónde Andalucía no puede ni debe perder el tren. Hay que situarse a la vanguardia sanitaria para hacer, de verdad, que esa la 'joya de la corona', algo de lo que se está muy lejos. Ello pasa por incrementar plantillas, recursos a los hospitales y las ayudas a la labor de investigación del cáncer con más centros de oncología y programas de prevención.

No estamos ante una cuestión política ni tan siquiera una crítica, sino ante una petición lógica para que se cubra, al cien por cien, la población de riesgo que, en el cáncer de colón, serían los andaluces entre 50 y 69 años.

Hablamos de realizar una prueba sencilla y no excesivamente cara para el gobierno andaluz. Una colonoscopia cuesta 180 euros, gasto muy inferior a los 27.000 euros del tratamiento cuando se detecta el cáncer de forma tardía. Por tanto, no hay razón para retrasar más su implantación. Y es que si hablamos de salud no se debe de escatimar ni inversiones ni presupuesto. Así lo aprendí del Colegio de Médicos.

Con este cribado se salvarían muchísimas vidas porque la detección precoz disminuye la mortalidad entre un 30 y 35 por ciento de los casos, ya que el test puede detectar lesiones precancerosas ocho años antes de que se conviertan en un cáncer.

Por eso digo que no podemos esperar. Urge que la Junta implante al 100% en Andalucía este cribado tal y como se hace en las mujeres para prevenir el cáncer de mama. Creo que estamos en condiciones de salvar vidas asumiendo este compromiso que va más allá de siglas políticas. De ahí la importancia de que todos lleguemos a un acuerdo en el Parlamento para hacer las modificaciones de crédito necesarias. Debemos hacerlo sin pegas y, simplemente, porque con la salud no se juega.