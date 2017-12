Más servicios y menos impuestos

El Ayuntamiento de Almería aplicará a partir del próximo año bonificaciones fiscales de hasta un 50% en el pago de la tasa de basura a familias numerosas y de un 30% a pensionistas y desempleados, una nueva medida con marcado carácter social, impulsada por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que quiere favorecer a colectivos que precisan de una especial protección, como parados mayores de 55 años, jubilados y familias numerosas. Igualmente, no se cobrará la tasa de basura a los locales destinados a garajes, almacén o trastero, con una superficie catastral igual o inferior a 25 m2, a aquellos vinculados a edificios de vivienda, siempre y cuando no se destinen como comercio, y a viviendas que carezcan de licencia de primera ocupación o que, habiendo contado con ella, no hayan dispuesto nunca de suministro de energía eléctrica ni de agua. De esta forma, como se comprometió el alcalde en su toma de posesión, la gestión municipal del Partido Popular pone el acento en rebajar la carga impositiva al ciudadano, prestando especial atención a los colectivos más desfavorecidos. Medidas sociales que se vienen a sumar a otras ya aplicadas a lo largo de esta Corporación, como la bajada del IBI, las bonificaciones y exenciones de hasta un 90% que hemos impulsado en los pagos de IBI, IAE y el impuesto de vehículos y otra serie de iniciativas fiscales dirigidas a dinamizar la economía de la ciudad e impulsar la creación de empleo, como ha sido el caso de los autónomos y emprendedores o de los rodajes en nuestra ciudad. Bienvenidos sean los euros de más que los almerienses tendremos en nuestros bolsillos.

En nuestra acción de gobierno seguiremos impulsando medidas que faciliten la vida a los almerienses y los próximos presupuestos serán reflejo de ello, combinando la suficiente capacidad de gasto, que permita seguir avanzando en nuestro proyecto de ciudad, y una menor carga fiscal para las familias y también para las empresas que apuesten por crear empleo, todo ello en el marco del estricto cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria. Esto es, más recursos, mejores servicios y menos impuestos, fortaleciendo además las políticas sociales en el marco de lo que son nuestras competencias.