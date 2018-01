Nos congratulamos de que no pasara nada. De que el accidente que hace unas fechas protagonizó un cargo público de la provincia sólo quedara en un susto. No vamos a desvelar de quién hablamos por la hora en la que se produjo, en torno a las cuatro de la mañana, va más allá de la bruja. El caso es que nuestro protagonista, desconocemos la causa, no fue capaz de tomarse la rotonda como se debe y acabó con el vehículo empotrado en el centro. Cuentan los que lo han visto después que estaba casi siniestro total, aunque por fortuna, insistimos, el conductor resultó ileso. ¿De quién hablamos?