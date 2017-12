Los sucios pies

Escribe el teólogo Lorini del Monte a principios del XVII que "los pobres son los pies de la Iglesia, y acariciar los pies es acariciar a los pobres de Cristo. Así como los pies son la parte última y más modesta del cuerpo, los pobres ocupan el último lugar en la Iglesia. Como son los bajos, los pobres pueden ser humillados; no obstante, Dios los ha honrado tanto que ha determinado que los grandes del mundo les sirvan". Para degradar su orgullo muchos miembros ricos de cofradías en esta época vestían, alimentaban y lavaban los pies de los peregrinos pobres que llegaban a Roma. En 1602, Caravaggio pintó un San Mateo para el altar central, marmóreo y lujoso, de la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses. Una vez instalado, el cuadro fue inmediatamente retirado por los sacerdotes, aduciendo que "aquella figura sentada con las piernas cruzadas y los pies expuestos tan groseramente a la vista, no tiene ni el decoro ni la apariencia de un santo". En efecto, Caravaggio había pintado a un rudo y vulgar campesino de embrutecido rostro que no sabía escribir, cuya mano era dirigida de forma explícita por un ángel. Las dos figuras, monumentales, ocupaban casi la totalidad del cuadro y los pies desnudos del hombre, el primerísimo plano, estaban representados en un escorzo tan real que parecían salir de la imagen. Al pintor se le dio una segunda oportunidad, pintó otra versión que satisfizo a sus comitentes y aún hoy se encuentra en el citado altar. El aristócrata Vicenzo Giustiniani adquirió la primera, conocida solo por una foto en blanco y negro, pues fue destruida en Alemania durante la II Guerra Mundial. Caravaggio era ya en esa época, pese a la brevedad de su aventura creativa, el pintor más conocido y valorado en Roma. Su fiero realismo causó sensación desde el principio. Su predilección por modelos humildes, de lo más bajo de la sociedad, conectó con el ala pauperista de la Iglesia, pero cuando ésta empezó a perder poder y en su lugar se abrió paso una nueva curia ostentosa, Caravaggio experimentó más de un rechazo por sus cuadros. En el fondo, estaba empezando a triunfar la grandilocuencia de una élite en la iglesia de la Contrarreforma, que abocó al nuevo y fastuoso arte del barroco. En este contexto, las obras de Caravaggio podían resultar subversivas y contrarias al deseo de amedrentar al pueblo llano para el que nació un arte tan arrogante, aún hoy el más indiscutiblemente cristiano.