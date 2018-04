La traición del PP

La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de Rajoy ha venido a constatar el temor que expresé hace una semana en este mismo espacio. Un año más, y ya van siete, el PP traiciona a Almería y a los almerienses. Nada ha cambiado sustancialmente desde que en 2017 ejecutaran el mayor recorte presupuestario de la historia a nivel de inversiones para la provincia -con apenas 40 millones que, encima, no se han gastado-. Y es que, en esta ocasión, las cuentas dejan unos 7 millones con los que no podrá haber obras del AVE en 2018, al tiempo que no se mejorará el ferrocarril convencional. Esa cifra se eleva a unos ridículos 37 millones en el anexo de inversiones reales recurriendo a repetir partidas contempladas y no ejecutadas ni el año pasado ni anteriores. Entre esos anuncios vacíos están la redacción del proyecto de tercer carril de la A7 entre Almería y Roquetas, las nuevas rotondas en Los Gallardos y otras actuaciones en carreteras. De especial importancia es el asunto del agua para un campo sediento que seguirá sufriendo la desaladora del Bajo Almanzora fuera de servicio. Esa es la consecuencia de que en el PP no hayan movido ni un dedo para acabar con esa situación, que ha implicado una pérdida de 100 hectómetros cúbicos de agua a los regantes de la comarca. La miseria que, nuevamente, nos sirven en bandeja desde Madrid no sacará a Almería del atolladero en el que la ha metido el propio PP. Rajoy nos aisla y frena nuestro crecimiento, dificultando la creación de empleo y lastrando nuestra competitividad frente a territorios donde el PP sí invierte. En el apartado social, mención especial merecen los jubilados a los que se les niega la subida de su pensión en función del IPC, o las personas dependientes a las que el PP -esta vez con apoyo de Ciudadanos- sigue sin financiar, en la parte que le corresponde, la atención a la que tienen derecho por Ley, y que termina por sufragar casi a pulmón la Junta de Andalucía. Así están las cosas. Y, por eso, resulta especialmente indignante que el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, o el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, no den la cara. Eso les exigimos desde el PSOE: que alcen de una vez la voz en Madrid en defensa de su tierra, que es lo que almerienses esperan de sus representantes.