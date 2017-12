El valor de la Constitución

La historia política-constitucional de España cuenta con fechas muy significativas que han marcado el devenir de los españoles, aunque para mi generación y la posterior es, sin duda, la transición y la aprobación de la actual Constitución la que ha determinado nuestro progreso. Cómo olvidar que en 1978 los españoles empezaron a construir el futuro de un país que hoy es la clave del presente que vivimos. Por eso pienso que, como todo aniversario, este día requiere un balance alejado de debates inertes y estériles en el que se ponga en valor el importante papel que esta Carta Magna ha jugado a lo largo de los últimos 39 años. No en vano, a ella le debemos que, en tiempos difíciles, se forjará nuestra unión como pueblo para concebir la base de todo: la llegada de una democracia que nos abriría hacia Europa. Que duda cabe, aquel 6 de diciembre fue el principio de la transformación de España. Los avances que, como nación, hemos hecho a largo de estas casi cuatro décadas son innumerables y consideró que nunca está de más reconocer, año a año, que los mimbres del despegue social, cultura y económico de España están en esta Constitución. Pero ello no sólo debe de verse como una idea del pasado, sino de nuestro propio futuro pues gracias a esa igualdad de oportunidades que hoy gozamos o a la libertad para expresarnos y desarrollarnos como sociedad estamos, igualmente, construyendo la España del mañana. Es momento de reconocer todo lo que nos ha dado un texto constitucional como el del 78 que, joven y maduro al mismo tiempo, ha sabido adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante como la nuestra, así como estar preparada para hacer frente a la generación 4.0 o al mundo global hacia el que avanzamos. Lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo, sin perder un ápice de ese espíritu que nos dejaron Cisneros, Peces-Barba, Miquel Roca, Pérez-Llorca, Sole, Fraga o Herrero. Éste no puede ser otro que la búsqueda del consenso y el diálogo en las cuestiones políticas y de Estado.Una lección que bien nos vale que tengamos presente en momentos inciertos que se viven en política o en hechos como el proceso secesionista que hemos vivido. Fue la generosidad y el entendimiento de los padres de la Constitución lo que hicieron posible el nacimiento de nuestro Estado de Derecho. Mientras llega la reforma todos debemos de reflexionar en torno a aquel histórico 6 de diciembre de 1978, sólo así lograremos que, con el paso de los años, siempre recordemos qué es lo que nos ha traídohasta aquí y nuestros orígenes.