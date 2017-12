El valor de la energía

Me pregunto qué ocurriría si una fábrica tuviera que interrumpir su producción en función de lfenómenos meteorológicos adversos. Hablamos de iniciativas empresariales, pero, en realidad, de lo que se trata es de empleos, de prosperidad y de bienestar para las personas. Por eso, alcaldes y alcaldesas de la provincia han reclamado esta semana al Gobierno de Rajoy que vuelva a incluir el eje eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina en la planificación energética nacional, del que salió en el año 2012, ya que muchos de los proyectos públicos o privados que pretenden llevarse a cabo en determinados municipios de nuestra provincia se van a ver truncados, al carecer de un soporte energético suficiente. No es la primera vez que el Gobierno del PP engaña a los almerieneses en lo que respecta a la política energética. Primero, nos sacó del plan energético nacional y, más tarde, en mayo, debido a las presiones sociales, empresariales e institucionales, alcanzó un compromiso con la Junta de Andalucía para retomar el proyecto e incluirlo en los Presupuestos de 2018, que tampoco ha cumplido.

No sabemos de qué cabeza salen las decisiones sobre la política energética en este país y no podemos entender por qué se elimina esta línea que tiene una inversión relativamente pequeña en comparación con los beneficios económicos que repotaría a corto plazo, máxime teniendo en cuenta que había empresas dispuestas a adelantar el dinero de la inversión para la construcción de dicho eje energético hacia el levante. Sólo la puesta en marcha del proyecto crearía 1.000 empleos y propiciaría una inversión de más de 600 millones de euros, además de generar expectativas de desarrollo de cara al futuro. Por alguna razón el Partido Popular está condenando a nuestra provincia, sin que sus franquiciados locales -principalmente, el presidente del PP, Gabriel Amat, y el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando,- hayan movido jamás un dedo para evitarlo. Si es por falta de peso político de éstos, por desconocimiento de sus líderes nacionales o simplemente por desprecio del presidente del Gobierno hacia este territorio, algún día se sabrá. Pero desde el PSOE entendemos que la energía no es sólo luz, sino también progreso y empleo, y por eso mantendremos nuestra reclamación en todos aquellos foros donde representemos los intereses de los ciudadanos en defensa del interés general de esta tierra.