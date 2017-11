A dos velas

Utilizar las malas artes en política termina pasando factura. Usar la mentira para esconder la verdad es algo lamentable y es algo a lo que, por desgracia, nos tiene muy acostumbrados el PP. Llevan cinco años mirándonos a la cara, a la de los agricultores del Levante, sobre todo, y enlazando una mentira sobre otra en torno a la desaladora de Cuevas, esa infraestructura que se llevó por delante la riada de 2012.

El Gobierno de Rajoy no ha movido un dedo. Al año siguiente, pese a estar en Presupuesto, no vemos un euro de inversión. Y así durante cinco años. Recientemente el parlamentario Rafael Hernando, aseguraba que la desaladora estaba intervenida por la Audiencia Nacional y que se iba a solicitar permiso para entrar. Sería la única gestión realizada en cinco años. Pero, ni siquiera. Esta semana hemos tenido conocimiento de que es una mentira más del PP. Acuamed asegura en un informe que la desaladora no está intervenida y, además, desmonta otro de los espurios argumentos del PP: tampoco se construyó sobre terreno inundable, algo que siempre achacaban los populares al Gobierno de Zapatero.

Cada año, y debido a la paralización de la desaladora, se han dejado de producir 15 hectómetros cúbicos para el campo almeriense, y todo por la irresponsabilidad del PP. Es muy grave que nos hayan estado mintiendo durante tanto tiempo.

Los agricultores del Levante no han tenido agua por una decisión política del PP y eso deben saberlo. Mucho nos recuerda a los socialistas esta estrategia de mentira a otra reciente. Hoy se cumplen 1.925 días sin obras del AVE para Almería. Entonces, era la tortuga mora la culpable. Ahora, es que no se puede pasar a la desaladora de Cuevas. Me temo que se trata de la misma película, del remake: 'La tortuga mora 2. La desvergüenza continúa'.

Pero el Gobierno de Rajoy no sólo nos deja sin agua, también nos quita la energía. El acuerdo al que llegó el ministro de Energía con la Junta para volver a incluir el proyecto de la línea eléctrica Vera-Baza-La Ribina en la planificación energética nacional lo acaban de incumplir. El PP nos condena al subdesarrollo y al despoblamiento. La decisión afecta a 97 municipios que suman 540.000 habitantes, y también se ponen en peligro inversiones de 480 millones de euros y la creación de 600 empleos en 12 proyectos de energía eólica en las comarcas del Almanzora y Los Vélez.