Desde hace un par de semanas circula por la red un vídeo que tiene revolucionada a la provincia y en especial a la comarca del Levante. Las imágenes, subidas de tono, fueron enviadas por la protagonista, al parecer por error, a un grupo de wasap que tiene una cofradía de uno de los pueblos de la comarca. La situación, similar a la que en su momento viviera la concejala Olvido Hormigos, no ha tardado en hacerse viral. Y es que prácticamente no hay nadie en toda la comarca, que no haya recibido en su móvil la copia que supera los tres minutos de duración y corre como reguero de pólvora por los terminales.