El volcán socialista (II)

Anoche, a pesar del rodillo orgánico, a pesar del clientelismo, a pesar de la fuerza real del patronazgo ejercido por La Emperaora del Guadalquivir, a pesar de tener todos los resortes del "aparato" en contra, la militancia Socialista de la agrupación de Almería ciudad, tuvo la sensatez, la lucidez, el entusiasmo la esperanza y el coraje de apoyar y reelegir el candidato Fernando Martínez.

Lo que estaba en el candelero, no era la satisfactoria, respetada y admirada gestión de Fernando, ni tampoco su demostrada calidad de sensatez política, de serena percepción de las esencias que hacen de la política un arte. No, lo que estaba en candelero era, en realidad, la rivalidad Sanchismo y Susanismo. Susana, "cada día más simple y menos discreta" combate a su antiguo compañero de ruta Pedro Sánchez. No podrá olvidar su debacle, su achicharramiento (asar o freír una vianda hasta que se queda sin jugo) político en el combate por la secretaría general del partido. "No hay furia en el infierno como la de una mujer rechazada".

Harold Wilson, el premier Inglés, considerado el político más escurridizo de la postguerra Europea dijo que "una semana en política es mucho tiempo". Los Socialistas Españoles pudrieron descubrir la fuerza de esa frase en Octubre del 2016. La militancia, con un sentido de dignidad histórica, ha conseguido encauzar el desorden.

Susana lucha contracorriente y será catapultada al olvido por las fuerzas esperanzadoras de una recuperación de los valores históricos de Solidaridad, Laicidad y Libertad sin los cuales no puede existir ni un Socialismo (no Borbónico) Legítimo ni una Democracia Decente.

Se han iniciado, a nivel nacional, los primeros balbuceos de una democratización del partido. Habrá que premiar a los que se mueven. Habrá que desterrar todas las listas excluyentes que impiden que el talento individual, no sumiso a un capo, florezca y pueda ser elegido a los puestos de responsabilidad. Si en el futuro próximo Los Socialistas no consiguen crear una enseñanza Laica de calidad superior, sin la cual no es posible una democracia digna de ese nombre, una separación de Las Iglesias y del Estado, y una Moral Cívica basada en la Solidaridad y no en la Caridad y el miedo al Infierno, El Socialismo gozará irremediablemente del Privilegio del Olvido