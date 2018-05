El volcán socialista

Desde que se inició La Saga "Pedro Sánchez" hemos podido comprobar que Harold Wilson, Premier Británico, tenía razón al decir "una semana es mucho tiempo en política" Al principio Pedro fué entronizado en Ferraz por una operación de pura fontanería orgánica protagonizada por La Señora del Guadalquivir y los comparsas, carcamales naftalínicos, todos ellos del "ancient regime" que no se habían resignado todavía a aceptar que no son inmortales, que no son imprescindibles, que no son necesarios y que son ellos los que habían arrastrado el partido a la situación deplorable en la que se encontraba y que degeneró en la semana trágica del famoso y nefasto primero de octubre 1916.

La militancia encontrándose huérfana, angustiada, desolada, devastada, reacciona y restablece la andadura del partido hacia el Olimpo del poder por la ruta de La Dignidad. Si aceptamos que no hay furia en el infierno como la de una mujer rechazada, podemos comprender la actitud adoptada y alimentada por La Señora del Guadalquivir Los Susanistas y los que gozan de un biberón orgánico se dedican a crear la desunión del partido por puro egoísmo, destruyendo la imagen necesaria de unidad para que el partido prospere. En la agrupación de Almería, los simpatizantes socialistas, gente responsable, han comprendido que la única manera de derrotar a los Susanistas es apoyando la unidad del partido y se han decidido a inscribirse para que triunfe la verdadera filosofía que animó a Pablo Iglesias a fundar este partido que a pesar de todo a contribuido al progreso de la humanidad.

Los Susanistas van cacareando descaradamente , en medios de comunicación desfavorables al Psoe, aterrados por su indigna inseguridad, que hay chanchullo. En el lado Sanchista se sigue el proceso correcto animados por un sentimiento de serenidad y de dignidad, ausente en el campo contrario.

Los Socialistas honestos han decidido apoyar al secretario de Almería Ciudad. Fernando Martinez es un hombre que aporta a la labor política su sentido del honor y de la dignidad democrática que anima su carrera académica.