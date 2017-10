Puigdemont se instala en el delirio

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, jugó ayer a no darse por enterado de que ha sido cesado por el Gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución española. TV3, que quedó finalmente fuera del paquete de instituciones y organismos intervenidos, retransmitió un discurso en el que el político catalán seguía ejerciendo de president, dejando claro que, definitivamente, se ha instalado en el delirio, asumiendo un cargo y una legitimidad que sabe perfectamente que ya no tiene. Puigdemont, en un mensaje que resultaría cómico si los hechos y circunstancias no fuesen tan graves, llegó a animar a los ciudadanos catalanes a realizar una "oposición democrática" para impedir una correcta aplicación del 155. Cuanto menos, resulta extravagante que use el adjetivo "democrático" la persona que ha liderado un fallido golpe contra el Estado de Derecho y que reiteradamente ha vulnerado la ley. Un vez más habrá que recordar que no puede haber democracia sin ley, más cuando ésta, en forma de Constitución, fue aprobada masivamente en un referéndum por los españoles -también por los catalanes- el 6 de diciembre de 1978. La única actitud democrática que actualmente se puede tener en Cataluña es propiciar el exitoso desarrollo de las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre. Otros, como el ex jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han sido más inteligentes y han acatado su cese, conocedores de que cualquier empecinamiento es inútil y contraproducente.

El Gobierno de España hizo bien en ignorar el mensaje de Puigdemont y en no responder. Una vez que se ha aplicado el artículo 155 y que el Govern nacionalista ha sido cesado, el Ejecutivo no puede entrar en dimes y diretes con los que ya no representan a nadie más que a sí mismos. Será la Justicia, si lo cree pertinente, la única pata del Estado que, a partir de ahora, tendrá que comunicarse con Puigdemont y con los que han alentado la insurrección catalana.