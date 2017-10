Todavía hay margen para rectificar

El entorno del presidente de la Generalitat tanteó ayer al Senado para estudiar la posibilidad de que Carles Puigdemont acuda a la Cámara Alta para intentar frenar personalmente la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, propuesta por el Consejo de Ministros el pasado sábado. En estos momentos, no se sabe a ciencia cierta el día que el president podría ir a Madrid con tal propósito, aunque el Senado dejó claro que tendría que ser el jueves -durante los trabajos de la comisión constituida al respecto- o el viernes, cuando se celebre el Pleno de dicha Cámara convocado para la aprobación de la intervención de la autonomía catalana -que no su supresión- tras situarse sus gobernantes fuera de la ley y optar claramente por la secesión. El Senado, como no podía ser de otra forma, ha mostrado su absoluta conformidad con que Puigdemont acuda a su sede para exponer las cuestiones que crea conveniente. Hasta que no se apruebe el artículo 155 en la sesión del viernes, se reúna el Consejo de Ministros para firmar los ceses pertinentes y se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (algo que puede ser durante esa misma jornada o al día siguiente, ya que la edición del BOE es desde hace tiempo digital), Carles Puigdemont seguirá siendo presidente de la Generalitat y, por lo tanto, merecedor del respeto institucional. Por muchas razones que esgrima, Puigdemont -quien debería haber acudido al Senado mucho antes de llegar a la actual situación- es consciente de que no tiene nada que hacer. El PP tiene en la Cámara Alta mayoría absoluta y, además, cuenta con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos.

Sin embargo, como ya se han encargado de recalcar desde el Gobierno, Puigdemont todavía tiene una oportunidad de evitar que se intervenga la Generalitat. El camino se lo han marcado, por activa y por pasiva, no sólo desde los partidos constitucionalistas, sino desde influyentes sectores de la sociedad catalana. Es tan fácil como volver al marco constitucional y convocar elecciones autonómicas bajo la legislación vigente, abandonando definitivamente esa ficción de legalidad que son las leyes del referéndum del 1 de octubre y de Transitoriedad. Todo lo demás no son más que brindis al sol, artimañas para ganar tiempo en la carrera hacia el abismo en la que están empeñados los independentistas catalanes. Todavía hay tiempo, pero éste no es eterno. Se acaba el próximo viernes.