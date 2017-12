Una europa más fuerte en un mundo complejo

Javier Solana, uno de los talentos políticos más importantes que ha dado la España de la segunda mitad del siglo XX, aprovechó ayer su intervención en el Foro Joly para reivindicar una Europa más unida y fuerte en un mundo complejo y multilateral, donde el poder económico y militar está repartido entre varias potencias, algunas de las cuales, como China, apenas contaban en la escena internacional hace unas décadas. El ex secretario general de la OTAN no quiso ser pesimista ante el futuro de un mundo que, según dijo, no es más inseguro que el de ayer ni lo será más que el de mañana. Todo dependerá, dijo, de cómo juguemos nuestras cartas. De hecho, resaltó como algo muy positivo el que en la actualidad sea imposible e impensable un escenario como el de la II Guerra Mundial, cuando el enfrentamiento entre varios países europeos derivó en un conflicto a nivel planetario. Eso sí, avisó de la necesidad de abandonar el "tacticismo" de la política europea para centrarse en los verdaderos objetivos estratégicos en un mundo globalizado. Precisamente, consideró a la mundialización y a su tupida red de intereses conectados como un elemento favorable para evitar futuros conflictos.

El que también fuese Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea fue especialmente duro con la política exterior de Trump, al que acusó de actuar por venganza en asuntos tan delicados para la paz mundial como el acuerdo de no proliferación nuclear entre Irán y EEUU.

De hecho, consideró el lema del presidente norteamericano, American first (América primero), como una prueba de la ruptura de la principal potencia mundial con los principios de democracia y libre mercado impuestos en el mundo tras la victoria de los Aliados durante la II Guerra Mundial. Como ejemplo más cercano de esta ruptura puso las recientes sanciones arancelarias a la aceituna de mesa negra andaluza.

Sin embargo, Javier Solana menospreció la amenaza de Rusia, al que consideró como un país tecnológicamente muy atrasado, y alabó la actitud de China por su compromiso en asuntos tan relevantes como el Tratado de París. Sobre la posibilidad de contener el Cambio Climático, mostró su pesimismo siempre que no se acabe con la obtención de energía mediante la quema de carbón, la que consideró la fuente más contaminante. En el plano bélico, avisó de la alta posibilidad de que tarde o temprano se produzca un conflicto informático de amplias dimensiones.