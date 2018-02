Un tributo que pone a Andalucía en desventaja

La reforma que elevó sensiblemente el umbral por el que se tributa cuando un residente en Andalucía hereda patrimonio no ha servido para eliminar la polémica, política y social. La Junta de Andalucía modificó, por mor del pacto de gobernabilidad entre PSOE y Ciudadanos, por segunda vez en esta legislatura los requisitos para tener que pagar cuando se adquieren bienes mortis causa. El partido naranja ha hecho en esta legislatura de este asunto un eje de su acción política. Por dos veces, ha logrado que los socialistas, renuentes a ello, aceptasen elevar el valor de lo heredado que queda exento de pagar a la Hacienda autonómica. La última reforma dejó ese listón en un millón de euros por heredero individual, con lo que el Gobierno de Andalucía aseguró que prácticamente se eliminaban la mayoría de los casos que generaban críticas: renuncias a heredar los bienes ante la imposibilidad de pagar lo que reclamaba la Administración. Desde el Consejo de Gobierno andaluz defienden que el 95% de los herederos ya no tendrá que pagar con el sistema implantado desde este año. Pero el contraste de lo hecho en otras comunidades autónomas que también han reformado este impuesto pone de manifiesto que muchos andaluces siguen en desventaja porque la senda tomada en Murcia o Extremadura -ésta de forma temporal, por ahora- es la misma que ya habían tomado en el País Vasco, Navarra, Canarias, Cantabria, La Rioja o Madrid. Esto es: que el 99% del patrimonio heredado, sin límite de cuantía, está exento de tributar cuando se hereda de familiares de los denominados Grupo I -hijos y adoptados menores de 21 años- y Grupo II -padres, hijos y adoptados mayores de 21 y cónyuges-. Otras comunidades, como Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia, sólo lo aplican al primero de los grupos. En ambos casos, hay españoles que quedan en desventaja por residir en Andalucía, porque si heredan un patrimonio superior al millón de euros de familiares cercanos sí tendrán que tributar. Ciudadanos, impulsor de las reformas en Andalucía, ha tenido más éxito en Murcia y ha logrado allí igualar la situación a los territorios en los que prácticamente no se tributa por heredar. El PP, partido con el que C's compite en un espacio ideológico similar, defiende la supresión real del impuesto. El evidente avance de la reforma andaluza pactada por Ciudadanos y PSOE se demuestra como insuficiente para erradicar la desigualdad que supone tener que pagar o no en función de donde se reside, lo que desincentiva además la localización de patrimonios en Andalucía.