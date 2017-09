Con la unidad de España no se hace política

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía está obligado hoy a votar a favor de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos para apoyar al Gobierno central en sus acciones para mantener la unidad de España. Otra cosa no se entendería. Primero, porque en Andalucía, una tierra que se sabe y quiere ser española, se ve con notable preocupación los acontecimientos que están ocurriendo en Cataluña y no se entendería que los socialistas impidiesen la aprobación de un texto que podría firmar cualquier constitucionalista de buena voluntad. Los socialistas andaluces siempre han sido leales al Estado en los grandes temas y nada indica que vayan a cambiar en este aspecto. La propia secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, siempre ha dejado muy claro su apoyo al Estado -el Gobierno andaluz es Estado- en lo que a frenar el procés se refiere. En política no todo vale y hay cuestiones, como la que nos atañe, en las que hay que aparcar las luchas partidarias para cerrar filas contra los que están intentando romper nuestra nación y violar nuestro ordenamiento constitucional. No se comprendería que, ahora, sin previo aviso, el PSOE-A cambiase de rumbo y no se sumase a la PNL de Ciudadanos, partido que, por otra parte, es el que garantiza la estabilidad del Gobierno autonómico con sus votos en el Parlamento andaluz .

El problema es que desde Ferraz se intenta torpedear que los socialistas andaluces voten a favor de dicha PNL, que es prácticamente igual a la que se opuso el PSOE en el Congreso de los Diputados por las indicaciones de su líder, Pedro Sánchez. De hecho, desde la Secretaría General del partido ya se ha advertido a sus federaciones regionales que se opongan a cualquier iniciativa en este sentido. ¿Le hará caso Susana Díaz a Pedro Sánchez en esta cuestión? Parece claro que el PSOE votará hoy que sí a la PNL, pero que intentará introducir alguna enmienda para precisar el texto.

Aquí no importa si el PSOE tiene diferencias internas. Lo que inquieta es la postura que ha tomado Pedro Sánchez, que vuelve a sembrar dudas sobre la concepción que tiene sobre el problema catalán. A sólo unos días del 1-O, una fecha que será francamente difícil para el conjunto de España, intentar frenar una declaración de apoyo al Gobierno para frenar un referéndum ilegal y antidemocrático, es un síntoma de duda preocupante en un hombre que puede llegar a gobernar el país. Una vez más, Pedro Sánchez demuestra que no es un hombre de Estado.