Almería y Nicolás Salmerón

Cuatro fueron los Presidentes de la 1era República, el más recordado, Don Nicolas ¿Es el « caminante » en la Puerta de Puchena que no camina, pero que deja eterno rastro en los libros de Historia ?, la placa poco legible convierte en anonimo este gran Personaje. Presente en las mentes durante los años negros de la Historia de España. En el Instituto de las Bellas Artes, en el 1952 recién Instituto de Enseñanza, la Señorita Celia Viñas profesora de lengua Castellana homenajeó a la Poesía, durante este acto se atrevió y lo hizo, habló de Don Nicolas Salmerón, Celia Viñas por su carácter y convicciones era una gran mujer, familiares de Don Nicolas estaban presentes a este acto. Don Nicolas Salmerön, nació el 10 de abril del 1838 en Alhama la Seca desde que en el 1522 un terremoto desvió los acuíferos que alimentaban en agua el pueblo y parte de sus campos. El padre de Don Nicolas, Don Francisco era el Medico del pueblo y muy comprometido con los Liberales, colaboró con los instigadores del Pronunciamiento de los « Coloraos ». Don Nicolas María del Carmen Salmerón, niño, quedó huérfano de madre, sus hermanas poco afectuosas lo criaron, estudió en Almería Bachiller en Bellas Artes, terminando sus estudios de Derecho y Filosofía y Letras, en la Universidad de Granada donde hace amistad con Julian Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. En el 1859 fue nombrado profesor auxiliar de filosofía en el Instituto San Isidro de Madrid y en el 1860 auxiliar en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Doctorado en el 1864 obtuvo la Cátedra de Historia Universal en Oviedo pero prefirió la Cátedra de Metafísica que obtuvo en el 1866 y se quedó en Madrid. Don Nicolas se convierte en un gran lector de Kraus y simpatiza con el movimiento Krausista y el Positivismo relacionado con el Empirismo lógico que rechaza los conceptos no verificables para definir las realidades, es decir se apoya en la ciencia y el razonamiento matemático para abordar la Sociología y las Ciencias políticas, conduciendo al análisis racional, lo que hecha fuera de lugar al razonamiento intuitivo o abstracto de la Metafísica. Encarcelado por Isabel II junto a Pi.i Margall, esto fue un factor determinante para conducir posiblemente Don Nicolas a ser miembro de la « Grand Loge » la Franc-Masoneria y a su afiliación al Partido Demócrata. Para ser Diputado a las Cortes Don Nicolas se presentó en Almería que lo rechazó, en el 1869, fue elegido en el 1871 Diputado a las Cortes por Badajoz. Republicano convencido, defensor de la gestión del territorio unitario y no federado, jugó un gran papel en el sexenio democrático, defendió los principios básicos de la 1era Internacional para incluir en la Constitución del 1869 el Derecho de Asociación para los trabajadores. Con la 1era República fue nombrado Ministro de Justicia y de Indultos en el Gobierno de Estanislau Figueras, El 13 / 06 1873, elegido Presidente de las Cortes Generales. al dimitir PI i Margall, la Asamblea constituyente el 18 de julio lo nombró presidente del ejecutivo, lo que ejerció hasta el 7 /09 /1873, fue un momento difícil debido a las insurrecciones de los Cantones, de los Carlista, Fiel a sus convicciones humanistas, Don Nicolas rechazó de firmar penas de Muerte (ya abolida en Portugal desde el 1857, en Venezuela en el 1863). Los Borbones de nuevo en el Poder, lo expulsaron el 17 del 07 /1875 de su cátedra en la Universidad de Madrid, se refugió en París donde junto a Manuel Ruiz Zorrilla no cesó su lucha por los valores de la República, lo que le hizo decir a Claudio Sánchez Albornoz « Se convirtió en la sombra de la República que un día habrá de llegar » El 20 del 09 1908 fallecía en Pau (Francia) en el 1915 fue transferido al cementerio de Madrid a la derecha del Musoleo de Pi i Margall. El Presidente francés Georges Clemenceau le rindió homenaje con la inscripción en su epitafio « abandonó el Poder para no firmar una sentencia de Muerte »- Alhama hoy es la de Salmerón y No la Seca..