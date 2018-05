Amado profeta

E!¡ Oh, Gran Líder!¡, te escuchamos !¡ Oh, iluminado Profeta,¡! Guía con tu sabiduría a todos los desheredados de la tierra. Eres en tu sencillez nuestro modelo de vida.

Como corresponde a sus dignidades, Pablo Iglesias e Irene Montero, Lideres Supremos de PODEMOS, (vaya si podemos) se mudan de casa hacia los altos niveles exclusivos del Madrid residencial. Han comprado un chalet por más de 660.000 euros, ubicación privilegiada, 258 metros construidos con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, amplio jardín, dos buenas piscinas y como aditamento, una casa de invitados anexa. Como es sabido, la pareja viene de piso en barrio periférico; Rivas Vaciamadrid, ella, y el de un modesto piso de Vallecas de donde proclamó muy en alto que jamás se cambiaría. !! Soy de Vallecas, vivo en Vallecas, no me iré de Vallecas, me gusta estar con la gente, entre la gente¡! Olé. Entonces el gran líder, apenas llegaba a fin de mes con los salarios muy ajustados de un profesor sin cátedra. Pero después descubrió la Verdad y su mente se iluminó. ¿Para qué he de seguir dando clases, madrugando, acumulando trienios? esto no me llevará muy lejos. Y se lanzó, como no, a la política. Me vestiré de profeta, hablaré como un profeta y viviré como un profeta. Asombraré a las masas con mi elocuencia. Y funcionó muy bien. Para dar una idea del poder adquisitivo Pablo Iglesias declaró en 2016 haber ingresado 119,709,25 euros. Algo más que el sueldo medio de sus seguidores y votantes. La lucha sin descanso por los sin trabajo, por los mileuristas, por los pensionistas, por los jóvenes sin futuro, por los fracasados y marginados de toda índole, se ve a plena luz del día en su esplendorosa realidad. El profeta avanza con sus sencillos ropajes, con su descuidado atuendo, con su verbo suave y con su luz.

Pero nada de esto debe llevar al sobresalto, era lo imaginable. Y lo que más agrada es la coherencia impecable de la pareja de reconocido ideario marxista, acusadores del capitalismo, retrato fiel de la explotación obrera. Como se ve, el marxismo científico del siglo XXI da para mucho. De hecho, el objetivo de todo buen marxista es vivir en una chalet de en zona residencial con parcela ajardinada de 2.000 metros cuadrados, sus piscinas y naturalmente, su casa de invitados por si acaso alguna asamblea en la intimidad. De siempre esa fue la meta del comunismo perfecto. Por supuesto barrios de Madrid tan clásicos como Lavapiés, la Latina, Vallecas o Rivas Vaciamadrid quedan para acoger a inmigrantes, manteros y mendingantes varios. Y queda claro, nada de adosados, ese modo de vida es propio de marginales y poetas. Los auténticos marxistas solo se inspiran en buenas casonas, en el reposo de chalets ajardinados. Como debe ser. El comunismo tiene eso de mágic

Pablo Iglesias y a Irene Montero, me han desvelado la verdad. Y la verdad es que yo también quiero mudarme a un tranquilo chalet y dejar mi antiguo piso de clase media rampante. De pronto me han hecho ver mis limitaciones y mi errores de apreciación. Poco importa que ese estilo de vida haya sido el arquetipo de los denostados capitalistas. Ahora le toca al pueblo llano, a la nueva clase política que estuvo lampando a la intemperie y disfruta con ansia del botín conseguido legalmente en las urnas. !¡ benditas urnas!¡. Esto sería un extracto de lo que ocurre en la política actual en España, pero en absoluto pretendo moralizar con el relato. Ni siquiera escandalizar. Sencillamente es la realidad cotidiana de lo que se puede hacer acreditando una ideología y elaborando un mensaje capaz de penetrar en las conciencias y moldear los sentimientos. Poco importa que hayan declarado esto y lo otro sobre igualdad, fraternidad, explotación, miseria, etc . Tampoco importa que el Profeta Iglesias se cebara en crítica ácida contra un Ministro de Economía, D Luis de Guindos, por la temeridad moral de comprarse un ático valorado en 600.000 euros. Los profetas tienen licencia para estas críticas y los manuales tienen eso, que han de ser atractivos. Después, pues ya veremos, de todo hay en la viña del Señor y los impostores son clase triunfante en todas las épocas históricas. Lo emocionante es presenciar, como yo lo he hecho, el embelesamiento, la baba caída ante las palabras del Gran Líder y sus acólitos civiles. Es una imagen que transporta, que eleva el espíritu porque en esas palabras de fe y amor, absolutamente sinceras, se encuentran las respuestas a nuestras dudas, a nuestros miedos, a nuestro presente y futuro resuelto con la sencillez de la verdad única. Si hemos de borrar del manual del 11 M y sucesivas Asambleas las críticas contra el libre mercado, pues las borramos. Si hemos de arrancar las páginas sobre el exceso y el lujo como señas del capitalismo salvaje y explotador, pues se arrancan. Si hemos de imaginar que cuando Iglesias y Montero vociferaban contra la propiedad privada y contra las herencias, pues imaginemos que estaban algo "excitados" elevados a tope y no eran conscientes del calado de esas protestas. Ahora ellos con su esclarecedor ejemplo non hacen ver las ventajas del capitalismo, de la propiedad privada, lo estupendo de las herencias y lo alucinante que es el lujo. ¡! benditos sean¡! Y si hemos de considerar que la medida exacta habitacional del comunista perfecto donde encontrará la felicidad y la armonía que proclamaban Marx, Hengels, Trosky y Gramsci son 2.000 metros por familia, con dos piscinas y casa de invitados, pues adelante. Me parece estupendo, me atrevo a añadir un cuarto para el servicio y climatización integral.

Bien por Pablo Iglesias e Irene Montero, la feliz pareja. Cualquier interpretación insana de este artículo sería inspirado en la envidia tan española contra los que alcanzan mejores niveles de vida sin las molestias de convivir con esas clases sociales siempre protestonas y anhelantes de un cambio a mejor. En este siglo fascinante se mezclan en las praderas y piscinas los más acreditados marxistas- leninistas, antiguos comunistas, con grandes banqueros, empresarios, sindicalistas , negociantes y trujimanes. La barrera de las ideologías era un fino papel de seda que ahora se muestra permeable. Es lógico, atrás quedaron las luchas de clase, los grandes agitadores callejeros, anarquistas, comunistas, todo papel sepia con olor a naftalina. Estamos ya en plena recta hacia un siglo que hace que todo parezca antiguo.

Incluso Pablo Iglesias e Irene Montero, tan antiguos con sus gustos por los chalets, las piscinas, los jardines y las lámparas de araña. Puro franquismo de post guerra. ( Con perdón)