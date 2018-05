Sobre Carmen de Burgos y José Mª Artero

Algunos dicen que lo que está en juego es un valor provincial: José María Artero frente a un valor universal, Carmen de Burgos. No hay que ver como un duelo el hecho de que sean los dos nombres más votados. No se trata de decidir quién fue más importante de los dos. A él, estoy segura, le haría gracia compartir candidatura con tan magna compañera. Como feminista, por supuesto que valoro inmensamente la obra de Carmen de Burgos y su valentía como pionera en el periodismo y sus logros en el avance por los derechos de las mujeres. Es fantástico comprobar ahora en el 2018 que la mayoría la conocemos y defendemos apasionadamente como personaje ilustre indiscutible.

No obstante, la contribución de José María Artero no solo al conocimiento, sino al forjado y a la difusión de la historia y cultura de Almería no es baladí, como tampoco lo es el hecho de que hoy contemos en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía con una sala permanente sobre el movimiento fofográfico AFAL, que según afirma el fotógrafo Ramón Masats en el documental Afal: una mirada libre, realizado por Alberto Gómez Uriol "es la mejor revista de fotografía que se ha hecho en España", teniendo en cuenta que se hizo en los años cincuenta desde "el culo del mundo" y que lo lograron solo dos personas J.M.Artero y Pérez Siquier, "consiguiendo cosas increíbles como que les firmara Cartier-Bresson", apenas con una máquina de escribir y mucha voluntad. Escribir un capítulo crucial de la historia de la fotografía española desde nuestra ciudad me parece que también es trascender las fronteras locales y un fenómeno digno de estudiarse en las universidades.

Un factor curioso y determinante en esta historia es que precisamente José María Artero fue quien rescató del olvido a Carmen de Burgos publicando en 1976 en su editorial la primera biografía que se publica en España sobre Colombine, parte de la tesis doctoral de una profesora estadounidense: Elizabeth Starcevic. En 1991 editorial Cajal publicó también su novela Un puñal de Claveles. Desde entonces, hasta ahora, muchas otras personas han trabajado inmensamente para que su obra se conozca, por eso, en cierto modo, yo siento que gracias al esfuerzo de miles, Carmen de Burgos se ha salvado del olvido, y por supuesto que necesita que sigamos recordándola y valorándola, y su nombre puede denominar cualquier centro, institución, premio, o espacio público futuro. Estamos muy orgullosos de ella, y el interés y alcance internacional de su figura es innegable, pero lo que se valora aquí es el nombre de una biblioteca en Almería y José María Artero García estuvo vinculado a esta ciudad toda su vida dedicándola íntegramente a los libros y a la cultura. De los cinco candidatos a dar su nombre a la biblioteca, José María Artero dio voz con sus libros a tres de ellos. En el catálogo de títulos publicados en Editorial Cajal hay, además de los mencionados sobre Carmen de Burgos, dos libros de poemas de la profesora Celia Viñas, cuatro sobre la historia de Almería de Jose Ángel Tapia, así como otros relacionados con pintores, poetas y escritores almerienses; libros sobre urbanismo y arquitectura, el puerto de Almería, historia de sus pescadores y navegantes, la poesía del cante jondo, los temas del flamenco, etc. sumando un total de más de cien títulos. La idea de Ed. Cajal surge en la feria del libro de 1974 ante la necesidad de "una editorial al servicio de Almería" y fíjense en la descripción de su línea de trabajo: Biblioteca de autores y temas almerienses, es decir, JMAG poseía una visión aglutinadora de la editorial como "puente entre el pasado y el futuro" un afán de recopilar todo lo escrito y por escribir relacionado con Almería, dando a conocer más de ciento veinte mil volúmenes en 10 colecciones temáticas diferentes. La mayoría de los autores hoy tienen que autoeditarse y promocionarse, además del IEA en cuyo origen también participó mi abuelo, ¿hay alguna editorial en Almería que siga preocupándose por estos temas almerienses? ¿Por qué se conoce poco el nombre de José María Artero? Quizás porque apenas hay personas como él que hayan seguido ocupándose tanto por el pasado y el futuro de nuestra historia y de nuestros autores. Reivindicamos los dignos oficios de libreros/as, editores, profesores, gestores culturales, aquellos que están al otro lado del foco, pero que sin cuyo tremendo esfuerzo desinteresado y trabajo constante durante más de 40 años por la cultura en esta comunidad, por el bien común, apenas seríamos lo que somos, estaríamos donde estamos, ni siquiera quizás conoceríamos a las grandes figuras sobre las que hoy debatimos el justo nombre para nuestra biblioteca.