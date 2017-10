Tomemos en consideración hechos históricos, para comprender las causas de la decadencia de España que empezó de forma irreversible en el siglo 18 con el tratado de los Pirineos. La enemistad entre los reinos de Francia y de España empieza a ser violenta en los siglos XV y XVI, con Luis XII y cuando Francisco se nombra en el 1515 Duque de Milano después de su Victoria en la batalla de Mariñan y se casa con la hija de Louis XII, la cual poseía el Milano, Genova en Italia, la Borgoña y Bretaña francesas. En esta época los dominios se lograban más por casamiento que por conquistas militares, Carlos, aspiraba a este casamiento por ser hijo de Juana la loca de España y de Felipe I de los Habsburgos. Carlos hombre obtuso y místico pero astuto, debe orientar su codicia hacia la corona de emperador del Santo Imperio Romano, que solo es despojos de las antiguas provincias de la Roma cristiana que trataba de resistir después de la caída de Bizancio a la expansión Turca. En el 1519 Francisco I se enfrenta a Carlos Ide España para la corona de Emperador. El Papa poco amigo de Francisco I que no persigue a los Protestantes y que obligó al Pontifico León X a firmar en el 1516, el Concordato de Bolonia que permitía a Francisco I nombrar los Obispos y los abades. El Papa y los príncipes germanos coronan el 5 de julio del 1519 a Carlos I de España Emperador Carlos V. su Divisa "Plus Ultra" confirma sus ambiciones territoriales que le obligaran a numerosas guerras contra Francia, Francisco I firma alianzas con los Suizos, Ingleses, mas tarde con el Turco. Estas guerras serán costeadas con el Oro que España extrae en sus colonias de América. La ambición de Carlos V es sin limites, no cesa de reivindicar territorios de Francia en nombre de parentescos establecidos por sus antepasados. A partir del 1519, gracias al oro español de América se crean los Imperiales, tropas compuestas de un revoltijo de brutales mercenarios a los que se les permitía el saqueo, serán utilizadas en las Guerras contra Francia. Enfurecido por el casamiento de su hermana Eleonora de Austria con el viudo Francisco I, Carlos V continua las guerras en Italia empezadas en el 1494 contra Carlos VIII de Francia y terminadas en el 1559 bajo el rey Henri II de Francia. Carlos V recupera los dominios de Francisco I en Italia, este hecho prisionero en Pavía es obligado en el 1526 en Madrid a firmar un tratado en el que cede a Carlos V el Ducado de Milán, Flandes y la Borgoña más una compensación económica. Los Borguiñones rechazaron pertenecer a Carlos V que sera continuamente vencido en sus intentos de incluirla a su corona. Francisco I se empleó a reorganizar a Francia, imponiendo la lengua francesa en todo su reino y su enseñanza, debilita la nobleza es obligada a participar en el mantenimiento de los ejércitos y los aleja de sus posesiones estableciendo «La Corte» en la que la Nobleza es servidumbre, también impone el Registro Civil y realiza un primer censo a través de los curas de parroquias, Francia con una población de 18 millones de "almas" es el país mas poblado de Europa, se crean las primeras manufacturas de tejidos, armas y navíos, sus campos con abundante mano de obra que periódicamente alquila a buen precio sus servicios a una España despoblada por el exordio hacia las Américas de la cual llegan galeones con oro que solo sirve para costear una nobleza corrupta, ociosa que convierte Sevilla en un Salón de fiestas, un oro que costea levantar monumentos bellos pero inútiles para la economía, ese oro paga las guerras de los Habsburgos austriacos, insaciables en sus deseos de aumentar constantemente su Imperio, España en este Imperio era solo la imbuida y jalagada, emborrachada de una grandeza efímera que es dilapidada, empobrecida, con deudas contraídas con los judíos de Portugal. La población de España es sangrada, utilizada para pagar las orgías sangrientas de los Habsburgos.