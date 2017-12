Una Ciudad del Cine para Almería

El anuncio de la presidenta Susana Díaz de que Almería tendrá una Ciudad del Cine ha causado impacto, cuando no incredulidad, o muchos interrogantes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Todos saben que desde hace algunos años se intenta unir fuerzas para rentabilizar el potencial económico y de empleo que los rodajes pueden traernos, conscientes de que si se hubiera empezado a hacer esto hace 40 años hoy Almería tendría un lugar propio en el mapa, sería más próspera y estaría inmejorablemente situada para aprovechar el boom del turismo cinematográfico que recorre el mundo gracias a las series.

Sin embargo, no se percibe que hayamos pasado de las intenciones a las realidades. De ahí que a muchos este anuncio les suene a brindis al sol, a concesión paternalista o directamente a un intento de capitalización política de un impulso cinematográfico que se vislumbra cercano. Pero sí existen proyectos reales y sólidos, capaces de poner el foco de la industria del cine sobre Almería. El CIT -Centro de Iniciativas Turísticas de Almería- lleva más de cinco años no dando puntada sin hilo para conseguir el objetivo: prendió la mecha de la Mesa del Cine cuando presentamos a la UAL el proyecto de Escuela de Cine para Almería, que me enorgullece liderar, tras conseguir para ella el aval de la Academia de Cine de España. El interés que suscitó la reunión, con la presencia del entonces director general de la Academia, hizo que la UAL viera claro que esta era una causa necesitada de unir a instituciones y profesionales almerienses en torno a ella y se ofreció a arbitrar una reflexión sobre todos los aspectos que deberían abordarse para poner los cimientos de un proyecto vertebrador. Al margen de su éxito sobre el consenso requerido, lo que sí ha dejado patente es la urgencia de trabajar en ello y que nuestro potencial como "Tierra de Cine" figure ahora en la agenda de todos nuestros políticos. El CIT, institución que promueve la iniciativa empresarial en pro del progreso turístico y económico, no ha dejado de hacerlo desde que respaldó la Escuela de Cine, pues ya antes tenía claro que el cine debía de ser un puntal dinamizador del turismo en Almería.

Si profundizar colectivamente en esto era necesario, también lo era aprovechar la racha y no aparcar las gestiones iniciadas para llevar a término un proyecto que a día de hoy es sólido y está presentado a las máximas instancias. Como piedra angular de él, la Escuela de Cine: moderna, con enseñanza de calidad impartida por profesionales del cine, orientada al empleo y a facilitar la contratación de las productoras, y por tanto su elección de Almería como destino de rodaje. La prestigiosa "Fundación Aula de Cine José María Queraltó", unida al proyecto, invitará a instituciones, empresas y entidades financieras a ser miembros, como la Academia, de nuestro Patronato. ESCADA, Escuela de Cine y Audiovisual de Almería, verá la luz muy pronto y será el núcleo de un clúster de empresas de cine ubicado en una zona cercana a la capital, en virtud del convenio firmado allí y al que se unió ASCAA -Asociación Sociocultural de Artistas de Almería-, para situar esta "ciudad del cine", de nombre Bayanna Cinema Valley.

Mientras la sede oficial de la Escuela se prepara, arrancará con instalaciones provisionales. Studios de interiores, vistos desde la A-7 y la A-92, están ya siendo habilitados también, y el intenso trabajo del CIT para ubicar en la infraestructura del Canal de Remo de Cuevas del Almanzora el plató acuático que la industria demanda en Europa ha sido un acierto pleno por su idoneidad, a decir de los técnicos expertos que lo han visitado, y es un proyecto integrado que arrastrará más inversión de la que ya se cuenta para el global, volviendo definitivamente los ojos de la industria sobre la zona, además de catapultarla al éxito para los deportes acuáticos de élite y conseguir su despegue turístico. El evento Western World Almería, recreación histórica anual del Oeste americano y su reflejo en el cine, prepara su primera edición para 2018 y lo anunciará desde Fitur, en un stand donde por primera vez el cine es protagonista como elemento turístico y donde se darán cita productoras, directores, Academia y representantes de ambas industrias. El stand, que apunta a ser uno de las novedades más exitosas de Fitur, dará cabida a otra promoción de evento de gran impacto que será toda una sorpresa. Yo diría, desde luego, que Habemus proyecto.