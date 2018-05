Democracia frágil

Cuando la democracia se vuelve frágil se observan dos síntomas inequívocos; la falta de actividad del poder legislativo y la inoperancia del poder ejecutivo. En España están coincidiendo ambas situaciones. El legislativo (Congreso de los Diputados) continúa un largo periodo de vacaciones al sol y apenas se muestra activo en los miembros de las Comisiones de Investigación, un modo de perder el tiempo aparentando que trabajan cuando la cruda realidad es que una forma burda de filibusterismo parlamentario de altísimo coste al contribuyente. Algo insólito, ahora mismo hay abiertas cuatro Comisiones de Investigación simultáneamente. Ninguna de estas Comisiones , jamás, ha alcanzado resultados efectivos o útiles para el devenir de este país. Según publica El Confidencial en cada Comisión sus señorías multiplican su salario a 5.000 euros al mes. Solo los gastos de representación (palabra muy laxa) para el presidente, vicepresidentes y secretarios de estas Comisiones costaran 120.000 euros en los próximos seis meses. Añadir los "pluses" de los portavoces. El Congreso bate marcas de improductividad, sin embargo hay 19 Comisiones permanentes, 10 Comisiones no legislativas, 6, Comisiones mixtas Congreso/Senado, y cuatro Comisiones de Investigación. Para cada Comisión la Cámara ha de nombrar un Presidente que cobra 1.445 euros/mes, dos vicepresidentes que cobran 1.056 euros/mes y dos secretarios que cobran 704 euros/mes. Un total de 4.938 euros al mes. Ejemplo de esto es que un diputado independentista catalán de Junts per Si, Feliu Joan Guillaumes fue nombrado Presidente de una de estas Comisiones y cobra 6.100 euros mensuales. Para muchos analistas esto es un mal sainete de la democracia española en el que de un modo u otro participan todos los partidos parlamentarios.

Sobre la inoperancia y desatinos del poder ejecutivo cada día se añaden nuevos episodios, ninguno que resuelva la dramática situación ni el desprestigio internacional de las Instituciones del Estado español. Su capacidad efectiva apenas se nota y por ello la única labor legislativa está impulsada in extremis por el estado de permanente agitación y protesta en las calles. Los movimientos sociales de diverso signo y raíz política se congregan en las calles de España entera, singularmente en las grandes urbes y están consiguiendo por la via de los hechos y de la presión emotiva lo que no se logra en las tediosas sesiones o plenos del Congreso y Senado. Varios son los recientes acontecimientos que han ocupado la información nacional; Las manifestaciones en Barcelona por la unidad territorial de España y por el cumplimento de la Constitución y de las Leyes en Cataluña. La manifestación de las mujeres el 8 de marzo pasado desbordó las calles de Madrid con reivindicaciones feministas. Las manifestaciones de los pensionistas reclamando una subida proporcional a las pensiones y mejor tratamiento a los jubilados. Las manifestaciones de Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado reclamando una equiparación salarial con las Policías autonómicas. Las actuales manifestaciones y protestas por la sentencia sobre la manada que han llegado incluso a instancias internacionales. Todas ellas, sin exclusión, han activado la apatía de políticos de todas ideologías que tratan de abrazarse impúdicamente a esas banderas de protesta. Algunos de manera tan torpe y precipitada que lo hacen desde responsabilidades de gobierno. El conjunto de esta agitación, legitima en casi todos los casos, es el anuncio de diversas iniciativas parlamentarias y leyes para corregir todo lo que se reclama en el sentido de las protestas. Como si esta tensión social hubiera sido necesaria en lugar de tratar de manera ordinaria los asuntos de interés social mediante reformas legislativas, mejoras de las actuales leyes, o incluso proponiendo nueva legislación capaz de satisfacer las demandas que razonablemente reclaman los ciudadanos. Ejemplos de lo anterior es la aplicación del artº 155 de la Constitución que entre otras razones respondía a a presencia " españolista" en la calles de Barcelona. O el anuncio de mejoras en las subidas de las pensiones. O el anuncio de reforma del Código Penal por las protestas sobre la sentencia de la Manada. O la anunciada equiparación salarial de policías y guardias civiles. O las anunciadas mejoras sobre la leyes que eliminen la discriminación de género y la equiparación salarial y profesional de la mujer. etc ,etc.

No ocurre algo semejante en un Estado activo y fuerte. En una democracia asentada, en unas Cortes estimuladas al servicio de los ciudadanos. Esta anormalidad ha cobrado forma y caracteriza a nuestra democracia muy a pesar de aquellos que hicieron posible la nueva etapa desde el Congreso y el Senado, desde el Gobierno y la oposición, algunos de los cuales me trasmiten su pesadumbre por el panorama de presente y futuro. Cabría imaginar que todo es posible mejorar ya que a peor será difícil. Y que una nueva generación de políticos formados en el amplio sentido de la democracia puedan orientar esta magnífica oportunidad que los españoles nos dimos en 1.978. Y que sean capaces de establecer de una vez por todas las normas explicitas para cada cual que legítimamente quiera participar en la vida pública; sus capacidades, sus historiales personales, sus retribuciones regladas y los plazos limite de representatividad o mandato para acabar con esa casta que ya son la mayoría de quienes nos representan; políticos profesionales y por ello sin otra profesión efectiva o productiva. Una lacra para cualquier sistema representativo. Democracia frágil. Peor aún, para una opinión que si bien se debe a razones bastardas en muchos casos y de ignorancia en otros , ha logrado extenderse en medios informativos , radios y televisiones y se asienta peligrosamente en la opinión pública de Europa y del mundo; España, una pseudo democracia. Esta es la realidad que hay que desmontar con la única herramienta posible; demostrar con los hechos desde los órganos de representación; Gobierno, Congreso y Senado que España es una democracia firme y que funciona como tal. Que el poder legislativo , el ejecutivo y el judicial existen y que son independientes, que lo son, y efectivos en sus correspondientes funciones y responsabilidades.

He descrito algunos aspectos muy críticos del poder legislativo y del ejecutivo. El poder judicial, aunque ahora irresponsablemente se trate de deslegitimar, es el único que sostiene lo queda de este Estado de derecho.