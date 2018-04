Recordemos aquella canción de la infancia;" Mambrú se fue a la guerra, que dolor, que dolor ,que pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé si volverá". Nostalgia de aquellos años cuando la naturaleza no mostraba tanta violencia. El cambio climático se muestra firme y observamos en fechas inéditas fenómenos alarmantes de un clima adverso y poco conocido en España. Borrascas granizo, nevadas, lluvias torrenciales. Este es el panorama en España durante el largo invierno. Los ríos desbordados y los pantanos abriendo compuertas para aliviar el exceso de aguas embalsadas. Aguas que se pierden inundando poblaciones ,cosechas y ganado. Los de allí arriba miran con horror al cielo y miden día y noche el caudal del Ebro que hace días sobrepasaba de sus límites desbordando sus riberas. Carreteras cortadas, evacuación de poblaciones, escuelas, granjas, haciendas, el Ebro llega hasta Tortosa (Tarragona) después de atravesar otras Autonomías. Los de aquí abajo miran al cielo implorando lluvias, agua que alivie las tierras resecas. Volvemos a la canción colegial adaptada al momento; " El Ebro se ha desborda, que dolor, que dolor, que pena. !¡ El Ebro se desborda, y se desbordará, tralará, tralará , y se desbordará !¡."

Imagino a Cristina Narbona, actual Presidenta del PSOE llorando compungida ante el televisor. Soportando ese dolor inmenso de ver las riberas del Ebro anegadas de aguas sin control alguno, y causando daños por valor económico gigantesco y cobrándose vidas humanas, un pastor que intentaba salvar su rebaño, ahogado en el rio. Agua , riqueza, vida, futuro. Todo eso perdido en un instante, por la actitud sectaria y prepotente de Aquella Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona diputada electa por Almería. Ella, alineada con el necio de mirada azul y Presidente del Gobierno anularon de un plumazo en 2004 el horizonte de prosperidad de valencianos, alicantinos, murcianos y almerienses derogando el Plan Hidrológico Nacional. Aquel Plan que pretendía un reparto equitativo de las aguas sobrantes del Ebro hacia estas regiones del Levante. Fue el primer acto de aquel Gobierno de incapaces y nefastos gestores que tanto daño ha causado a España desde entonces. Según el diario ABC el agua que el Ebro arroja al mar en una semana bastaría para llenar seis de los mayores embalses del Levante. Cuando se desborda su caudal, ese agua que cobra vidas, que inunda pueblos y cosechas podría abastecer un año entero las necesidades de agua desde Castellón hasta Almería. Y el diario el País, 5/4/2007 publica" El Ebro arrasa las cosechas en Navarra, Aragón y Cataluña, 4.000 hectáreas de cultivo anegadas, el nivel de las aguas superior a 7 metros en Alagón haciendo peligrar poblaciones y industrias y campos; declaración de zona catastrófica. Y así hasta hoy. El Ebro discurre en avenida torrencial hasta el Mediterráneo. Aquel Plan derogado sin fundamento, pretendía aprovechar aguas sobrantes , esas que ahora inundan ,arrasan y matan. Esas aguas que la Naturaleza regaló al Noreste español, y que negó al sediento Levante. Se pretendía poner en cultivo tierras fértiles, con clima templado a la espera de una oportunidad histórica. ¿Porque no se explica y se recuerda todo esto? ¿porque no se ha declarado en la provincia persona no grata a Cristina Narbona por su traición flagrante a los almerienses que ella representaba en el Congreso?. Lo cierto es que no se pueden soslayar los hechos tan indignantes y sectarios que habría que recordar cada año, cuando el Ebro se desborda y mata. Las protestas y concentraciones de agricultores en Murcia, en Almería, en Pulpí y en Madrid con motivo del agua, de la escasez de agua que contrastan con la imágenes impresionantes del Ebro arrojando miles de hectómetros cúbicos al mar. Así son los hechos.

Pero el destino aguarda siempre en cada esquina. Y ahora, cuando el Ebro se desborda y mata, Cristina Narbona está bajo sospecha en una trama de corrupción del PSOE valenciano. Ella fue quien puso en macha la empresa pública ACUAMED que ya se sabe que pagó sobrecostes por valor de 330 millones de euros. Todo esto comenzó con la trama " Frontino" nombre de la investigación del Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y hoy resurge con otra investigación que publica el diario el Mundo donde naturalmente vuelve a aparecer Cristina Narbona en relación a contratos más que sospechosos. Trataba entonces la Ministra de apaciguar el enfado de millones de afectados por la derogación y se inventó esta empresa como gestora del Plan de Desaladoras que era " solución óptima a los problemas de escasez de agua potable en el Levante para regadíos e industrias", decía Narbona. Pura filfa, mentiras al por mayor. Se encargó la propaganda a una empresa de comunicación cuya contratación está siendo investigada por sólidos indicios de corrupción. El tiempo ha certificado que las desaladoras públicas son un rotundo fracaso. Por el elevado precio del agua, por su enorme capacidad contaminante y por el coste de sus instalaciones. Unas nunca se construyeron, otras están cerradas y otras insuficientes para la demanda de agua. Error histórico .Y el Levante con los mismos problemas que en 2002. No se ha explicado bien que el Plan Hidrológico Nacional era en realidad un Plan diseñado a comienzos del siglo XX fundamental para el equilibrio hídrico entre la España húmeda y la España seca . Actualizado y aprobado en el Gobierno de Jose Maria Aznar con la absoluta mayoría del Consejo Nacional del Agua. Y que sería realizado con fondos mayoritariamente aportados por la UE. Tampoco se dice que en el pleno del Congreso de los Diputados el 21 de abril de 2005, Cristina Narbona sonreía satisfecha al conocer el resultado de la votación ; 188 votos a favor de la derogación, entre ellos el suyo. Pero se pudo saber que la motivación de esa infame decisión fue el precio de un pacto de intereses bastardos entre Rodríguez Zapatero y Carod Rovira, líder de Ezquerra Republicana de Cataluña, cuyos votos necesitaba Zapatero para la legislatura. Es decir, el mismo partido político de Oriol Junqueras, el mismo que junto a otros ha dinamitado la paz social en Cataluña llevando al enfrentamiento y la pobreza y que ha retado al Estado español con un golpe de Estado. Magníficos socios para un indigno Presidente del Gobierno. Y todo esto ocurre cuando Oriol Junqueras (ERC) está en la cárcel como presunto sedicioso y golpista y Cristina Narbona investigada por presuntas corrupciones .Y vuelve la cancioncilla tan pegadiza; " El Ebro se desborda, que dolor, que dolor, que pena. !¡ El Ebro se desborda y se desbordará: tralará, tralará, y se desbordará!¡