Enfrentadas las dos ideologias

U N planeta para todos, dos ideologías. diferentes se ven confrontadas a partir del 30/12/1922 con la creación de un nuevo estado surgido de la explosión del Imperio multinacional zarista. Lenin se opone al concepto de crear un nuevo Imperio por el simple hecho de cambiar el Nombre al Imperio zarista por el de Rusia Socialista, Lenin que había impuesto en la 1era Constitución el derecho para cada pueblo del Imperio Zarista de independizarse si lo deseaba se opone a Estalin que defendía la fusión de facto de Rusia a las otras Repúblicas que se habían creado durante el periodo de la guerra civil. Lenin consideraba que Rusia no reunía las condiciones para aplicar el Marxismo como filosofía de desarrollo Económico, Político y Social, lo indica en su testamento político, que fue ocultado durante todo el periodo en el que el Partido Comunista de la Unión Soviética ejerció su poder. Lenin, ignoraba que durante todo el periodo de la guerra civil, con el apoyo de Trotsky en cada una de las Naciones del Imperio Zarista donde triunfaba la Revolución y el ejercito Rojo, Estalin organizaba Comités del Partido Comunista con miembros que abrazaban sus conceptos de Poder. Lenin en su discurso político, temiendo de que se creasen caudillismos, dice claramente: "Lo esencial para conservar lo adquirido por la Revolución es mantener la cohesión, pero la existencia de contradicciones en el Comité Central entre Estalin y Trotsky la debilita, Estalin ha sido nombrado Secretario General y concentra en sus manos un Poder ilimitado y no estoy seguro que lo utilice siempre con circunspección". El 4 /01 / 1923 Lenin interviene de nuevo " Estalin es muy brutal en la toma de decisiones, lo que se puede aceptar en los debates pero no es aceptable en tanto que Secretario General cuando toma decisiones Políticas, yo propongo que los miembros del Comité Central estudien como suspenderlo de este cargo" El 21 /01/ 1924 Lenin muere y con él las grandes ideas que habían sido defendidas el 15 / 11/ 1917 por los Comités de la Revolución: El Derecho a la autodeterminación de los pueblos, La Igualdad de todos los Pueblos, la Libertad de Opinión, Política y Religiosa. Estalin liberado de Lenin, de inmediato empieza a eliminar físicamente a todos aquellos de sus compañeros de lucha que habían emitido alguna critica, también desplaza poblaciones no rusas a Siberia, y los opositores son internados en los "Gulags". El Partido Comunista se convierte en la correa de transmisión del Poder Central, es decir de Estalin, El Sindicato se convierte en un órgano de propaganda del Partido en las Fabricas. Estalin es el nuevo Zar, y la URSS de Socialista solo tiene el nombre. La filosofía desarrollada por Marx-Engels-Lenin que planteaba cambios de Sociedad a través de la acción Social, participativa y evolutiva, con Estalin se convertía en una Utopía. Estalin crea el "Capitalismo de Estado", es decir las fabricas, los campos, los comercios, todos los recursos del país son propiedad del Estado, el cual recibe los beneficios que generan los diferentes sectores de la economía, el Estado asumía el gasto de la Enseñanza en todos los niveles, también la salud Publica en un 100%, (el transporte publico, la electricidad, la vivienda en alquiler en un 60%) el Estado daba un empleo a cada ciudadano, no siempre en el marco de sus conocimientos pero esto podía ser provisional. Esta economía de Estado permitió a URSS de salir rápidamente del subdesarrollo y lograr abastecerse pero las generaciones que siguieron a la que hizo la Revolución, difícilmente aceptaban esta sumisión al Estado, también el aumento del Nº de empresas creaban nuevas necesidades para sus abastecimientos y la distribución de sus productos fabricados, la gestión de las empresas y la coordinación de estas con el mercado ponían de manifiesto la incompetencia de gran número de sus directores que solo eran enchufados del Partido. Estalin fue salvado de la quiebra de su sistema por la Segunda Guerra Mundial