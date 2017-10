España ante su unidad

España en el 1859 estaba en una situación política compleja. En efecto en el 1833 Fernando VII muere después de designar heredera del trono a su hija Isabel con tres años de edad, por ello queda bajo la Regencia de su madre Maria Cristina. Fernando VII no respetó la Ley Salique promulgada por el 1er Borbon en España en el 1713 y tomó esta decisión sin convocar las Cortes como tenia obligación, siendo su hermano Carlos considerado legitimo Heredero, Fernando VII dad el Trono a lsu hija Isabel II. Los Liberales que deseaban centralizar el Poder en el Reino, se enfrentan a partir del 1833 a los Navarros y Vascos que no aceptan la supresión de sus fueros y emprenden una guerra civil para sentar en el Trono al autoproclamado Carlos V. Francia, Portugal e Inglaterra firman con Isabel II el Tratado de la Cuadruplica-Alianza y le dan ayuda militar. De 13 a 14 Mil Carlistas juntos a Bretones y Vendeanos de Francia capitaneados por el General Zumalacarreagui se enfrentan a los Isabelinos entre los cuales luchan a partir del 1834, 4000 soldados de la recién creada Legión Extranjera francesa. Es el 29 de agosto del 1839 que los Carlistas se rinden y reconocen su derrota con la firma del Convenio de Oñate o Convenio de Vergara. Para comprender este enfrentamiento entre Liberales y Conservadores es necesario estudiar como se constituyó España. La conquista por los cristianos de territorios ocupados por los árabes va creando pequeños reinos tales oasis en la España ocupada por los musulmanes, Aragón se convierte en Reino el año 1035 con Ramón 1ero. El 11 de agosto del 1137 Aragón y Barcelona potencia marítima comercial se unen por el casamiento de Petronila Reina de Aragón con Ramón -Berenguer IV Conde de Barcelona, sus descendientes serán los Condes Reyes de Aragón. Los historiadores presentan la imagen de que la conquista de Granada en el 1492 crea la unidad de España, la realidad es otra, se crea un territorio identificado con el cristianismo occidental y que por los diferentes casamientos, sus fronteras desbordan dentro de la cristiandad europea. La España de los reyes católicos se dividía en dos bloques principales el Reino de Aragón con el Condado de Barcelona y su expansión hacia toda la Cataluña, Valencia, Cerdaña, Rosillon y Baleares y el Reino de Castilla y León más Asturias, Galicia y las ultimas provincias de España conquistadas y repartidas entre la nobleza castellana, que obtiene el derecho de Justiciar en esas tierras, es solo en el 1496 con la Apelación de Reyes Católicos que se crea la Casa Real de los Trastamare que reina del 1474 al 1555 siendo Juana 1era la loca ultima Reina de Castilla y de Aragón. Solo con Felipe II las Monarquías de Europa empiezan a considerar la existencia del monarca Católico de España. Con el Borbon Felipe V toma fin la cohabitación en el territorio de la peninsula de los dos Estados, el de Castilla y el de Aragón que solo tenían de común el Soberano. Al finalizar la guerra de sucesión Felipe V unifica las antiguas coronas de Castilla y Aragón Jurídicamente y Administrativamente y dad una sola Capital al Reino: Madrid, esto es a mitad del siglo 18 (1745). Comprendemos mejor los resentimientos persistentes de Políticos del siglo 19, aun impregnados de la nostalgia de haber perdido sus castillejos culturales y económicos, no asimilaban la nueva Sociedad centralizada de los Borbones. Supongo que las Autonomías, creadas durante la Democracia , fueron en un momento factores de desarrollo rápido, hoy el exceso de perdidas de competencias del Estado Central crea nuevos Castillos donde se atrincheran Políticos que han derivado, privilegian los enchufes, el clientelismo electoral antes que los intereses Nacionales. Parece ser que los Pueblos de España solo encuentran la Unidad, cuando están en guerra contra un enemigo. Isabel II para obtener la paz Interior sopla la llama del patriotismo y lanza el país en Guerras, Marruecos es una oportunidad. (Prox: Prim y O'Donnell en Marruecos)