Inés Arrimadas, la otra voz de Cs

En la política, como en la vida, deben ser bienvenidas las jóvenes generaciones, porque en ellas están el símbolo del cambio y la apuesta por el futuro. Inés Arrimadas, la joven jerezana, de treinta y seis años, afincada en Cataluña, donde su partido fue el más votado, con ella a la cabeza, tiene las ideas muy claras y su figura asciende, día a día, como Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora de Atenas. La universalidad de Arrimadas tiene su origen en la playa gaditana de la Caleta; allí, donde la voz de Carlos Cano y la letra de Antonio Burgos la elevaron al olimpo de la vida, convirtiendo a Cádiz en la Habana con más salero. Sensible, perseverante, luchadora, tenaz, inteligente y con un encanto dilecto, aquello que los franceses llaman charme, su figura es un poema entre Tarifa y Tánger, entre Sanlúcar y Chiclana; en donde la brisa es esa rima que hizo que el recuerdo buscara las sílabas, antes y después, en aquella puesta de sol, que no sabemos bien si es más gaditana que habanera. Más española que cubana. Entre una y otra orilla; no obstante, en el mismo universo del Atlántico.

Inés Arrimadas, dulce y guapa, como las ninfas de Garcilaso, con esa voz ática, que parece la música de Mozart y el piano de Chopin o de Richard Wagner, inspira y otorga a la política española y catalana ese misterio lírico, entre Lou Andreas Salomé y Greta Garbo, en la memoria de los instantes que dejan su huella antes que su fin. Enamorada de la libertad, su palabra es la melodía entre el saxo y el jazz, entre Billie Holiday y Janis Joplin, con Pharoad Sanders y John Zorn, como intérpretes de la armonía polifónica, que permanece entre un Atlántico y otro Atlántico; entre un mar y otro mar. La diosa jerezana, entre El Puerto y Rota, no es Jennifer Connelly o Natalie Portman. Diana Kruger o Kate Beckingsale. Naomi Watts o Rachet McAdams. Kate Winslet o Audrey Hepburn. Catherine Zeta Jones o Sophia Myles. Kate Hudson o Julia Roberts. Pero tiene algo de Zopey Deschanel y Diane Lane. Sandra Bullock y Scarlett Johansson. Andie Mc Doowell o Julianne Moore. Rachel Weisz o Claire Forlani. Siendo ella misma, diosa jerezana, que denuncia la demagogia independentista con su dialéctica sureña y con su mirada veneciana. Entre Charlotte Rampling y Cate Blanchett. Esta lideresa (la RAE admite este femenino), que prefiere la camisa y el pantalón vaquero, enamorada de los grupos Led Zeppelin y Rolling Stones, que ama las virtudes de la vida sencilla, tiene entre sus escritores favoritos a García Márquez, a Benedetti y a George Orwell. Tres antologías de la literatura universal, cuyos textos proyecta en su oratoria ateniense, que fulge por su estilo sublime. La vida de Brian y La vida es bella son sus películas favoritas y las playas de Cádiz, desde Rota a Conil, sus predilectas. Cádiz es otro mundo en la aventura de la historia, donde Arrimadas aprendió a ver la existencia con métrica albertiana, cuando la madrugada se hace mar adentro en la búsqueda del tiempo proustiano y la odisea del destino homérico.

Los vestidos de esta joven política tienen una geometría simple y sencilla, al margen de las marcas de lujo y de los nombres famosos. Cuida su alimentación, convertida en su propia nutricionista y en cocinera que innova y crea sus particulares recetas. Donde priman las verduras, frutas y postres elaborados con sus manos de artesana. Casada con Xavier Cima, quien fuera diputado de CiU, viajó por un continente y otro con su novio de toda la vida; el cual ahora la verá entre exclamaciones y diciéndose a sí mismo: «¡Mira Inés a donde ha llegado!». ¿Puede ser vicepresidenta en un Gobierno de Ciudadanos? Por esa dirección van las encuestas.

Arrimadas, cuyo nombre, Inés, procede del griego, que significa casta, pura o sagrada, es representativo de la literatura y que universalizó el Don Juan Tenorio de Zorrilla. En el siglo XXI, el nombre lo eterniza la bella jerezana, de quien María José, inteligente y divina, como Joan Fontaine, me dice que vista lo que vista a la inspiración responde. El blues, el jazz, el rock and roll y el indie rock, cuando la vida transcurre y gira de un presente a otro presente y se versifica el sentimiento. Ambas manos en los bolsillos de los vaqueros azules como una cat-woman, gafas de sol Cat-Eye, luciendo su sonrisa en Instagram y dando el «sí quiero en Jerez»? Suena Paint it black. Inés Arrimadas lleva una camiseta de the Rolling Stones. Y alguien dice: «Los viejos roqueros nunca mueren». ¿O no, María José? Fue como el flashback de la historia en la intimidad de su silencio, cuando no hay más preguntas que hacer.