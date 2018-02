En el siglo 19 los avances científicos abrieron las puertas a nuevas tecnologías y producciones que requerían grandes inversiones, estas solo eran posibles con la intervención directa de los Bancos, en los cuales estaban depositados los ahorros de los comerciantes, pequeños artesanos e industriales, el ahorro en general cual fuese su fuente. En el 1913, un conjunto de 12 Bancos obtienen del Congreso des USA instaurar « La Federal Reserve » esta federación de Bancos obtiene del Estado US el monopolio de imprimir el $ US y decidir del interés en que sería prestado a los diferentes Bancos y entidades financieras del país. Esto conduce a la paradoja, de que el mismo Gobierno de USA si necesita dinero para cubrir deudas no cubiertas por la recaudación de impuestos, este Gobierno debe endeudarse con la FED y pagar intereses. El argumento de la FED fue que en caso de panico y que los ahorradores retirasen sus depósitos de los Bancos, la FED sería un organismo regulador ya que alimentaría los Bancos evitando sus quiebras por falta de liquidez. Los Economistas del momento apoyaron la FED. Estos « inminentes » economistas olvidaban que la FED no era Publica pero Privada y constituida por Bancos cual negocio era los prestamos con interés a otros Bancos. En la UE el Banco Central Europeo presta a los Bancos Nacionales de la UE a 0% de Interés y estos Bancos prestan a sus Gobierno a un interés Pactado y a los particulares e industrias a intereses diferentes, el Banco Central Europeo cuida para que los diferentes Bancos Nacionales no provoquen nuevas burbujas calentando el consumo con los prestamos también vela en que los Estados de la UE no se endeuden más que su PIB lo permite. USA, neutral durante la 1ere Guerra Mundial en Europa hasta el 6/04/ 1917 había abastecido los beligerantes con cereales y productos industriales Con el fin de esta guerra, Europa en recuperación industrial y agricola, no importaba ya de USA. Los Bancos US advertidos de la crisis que provocaba quiebras en las industrias debido al cambio de tecnologías y producciones, estos Bancos implicados en estas Industrias condenadas vendieron rápidamente las acciones que detenían (12 millones) de ellas. El volumen en venta en la Bolsa de New York fue enorme y los valores caen a más de un 30%, el martes día 29 es el"krach" de la Bolsa y el Jueves 24 /10/ 1929 "black Thursday" dio comienzo a la crisis Mundial. Debido a que los Bancos USA repatriaron sus fondos depositados en Bancos extranjeros. El más importante Banco austriaco fundado en el 1855, el Creditanstalt se declaró en quiebra en el 1931, provocó la caída de la Bolsa austriaca, la Crisis se extendió en el 1931 al Banco alemán Danat Bank. Los precios de las grandes cosechas de cereales bajaron en USA, provocando la ruina de los agricultores, lo que causó problemas en los Bancos rurales, (más de 13Mil). La FED (que es un Cartel de Bancos), se negó a reflotar estos Bancos rurales con nuevos fondos, lo que solo eran dificultades se convirtió en quiebras a partir del 1930, se añadía a la Crisis del 1929. La devaluación de las monedas siguieron en cascada. La libra sterling, perdía un 40%. y abandonaba junto a otras la referencia del patrón Oro que garantizaba su moneda desde el siglo 19, Francia, donde USA no había invertido rechazó de devaluar el Franco, pero no se escapa de la crisis que afecta su Comercio exterior. La FED convirtió la recesión del 1930 en una gigantesca depresión en el 1932. Los Políticos USA tienen consciencia de que el haber puesto todo el Poder Financiero del país en manos de un grupo restringido de Bancos « la FED » es un peligro para la Economía y la Democracia, ya que la FED fija los Intereses según criterios políticos, pero los Políticos necesitan los prestamos de Bancos para sus Campañas, difícilmente los Políticos pueden adoptar medidas contrarias a las Compañías Industriales que dependen de los Bancos, los cuales a su vez estan dominados por la FED. La FED MANDA