Jugada maestra

He de reconocer que, a veces, he discrepado en algunos aspectos de las decisiones de Rajoy; sin embargo, ahora debo de admitir que su actuación con respecto a los recientes movimientos de la crisis catalana, provocada en último extremo por el empezinamiento de Puigdemont, mera marioneta en manos del extremismo independentista, ha de calificarse como un golpe maestro; que si bien, no soluciona el problema del independentísmo,si le ha dado una estocada mortal.

Después de forzar en el Parlament una votación de independencia que, en ausencia de la oposición parlamentaria, fue aprobada únicamente por 70 votos a favor, cuando el propio estatuto de Cataluña, para las modificaciones menos transcendentes, exigía una mayoría cualificada de 90, la esperanza del independentismo era la reacción en la calle, excitada por los extremistas de la CUP y las generosamente subvencionadas con dinero público, ANC y Òmnium Cultural.

¿Por qué les ha fallado la reacción en la calle?. En primer lugar, porque, como todo el mundo preveía, si se declaraba unilateralmente la República de Cataluña, el Gobierno español, reaccionaría aplicando el art.155 de la Constitución que, siendo absolutamente legal y homologable al equivalente en otras constituciones europeas, por ser desconocido en su aplicación práctica, los secesionistas creían que una aplicación "dura"y prolongada en el tiempo, del 155, propiciaría una reacción popularcontra el mismo artículo, que sirviera para aumentar el clásico "victimismo" frente al Estado opresor. Estas previsiones fallaron en el momento en que el Gobierno del Estado español se limitó a reclamar, y no abolir competencias de la Automía catalana, simplemente limitándose a cesar al ex-presidente y al Gobierno catalán en sus funciones, y a disolver el actual Parlament, anunciando la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre próximo, en lugar de los 6 meses que se solicitaban por el PP y CIUDADANOS, con lo que se conseguían dos efectos importantes: uno, rebatir el argumento de la anulación de la Autonomia de Cataluña y, al mismo tiempo, dejar claro que el objetivo de las nuevas elecciones autonómicas era , recuperar la legalidad perdida y satisfacer el deseo de una mayoría de catalanes de expresarse en las urnas legalmente constituidas.

El segundo lugar, la propia reacción que, el expresidente Puigdemont y su gobierno han tenido al enfrentarse con la dura realidad, el mismo día de la fallida declaración de independencia, el viernes pasado, que han sido determinantes para hacer comprender a sus fanatizados seguidores la nula viabilidad de la pretendida república catalana.Ni las estructuras básicas necesarias para el funcionamiento del pretendido Estado, estaban preparadas, ni podrían estarlo, en el corto plazo que la ilegal Ley de Transitoriedad fijaba. Tampoco tenían bien atado, a pesar de los cuantiosísimos gastos de dinero público invertido, el reconocimiento de la República catalana tan absolutamente en contra por la UE y muchísimos otros países.

A esto se ha unido la reaccción de los bancos y cerca de 2000 empresas que más aportan al producto interior bruto de Cataluña, cifrado sobre un 30% y la misma reacción de los depositantes e inversores, extranjeros y españoles, con su retirada de depósitos financieros y paralización de inversiones.Por cierto; ha pasado casi desapercibida una de las medidas previstas en la Ley fallida e ilegal de transitoriedad que ha sido la motivación y causa última de la crisis financiera que se cerniría inmediatamente sobre la naciente República.

Consumada la salida de la UE y de su moneda, el euro, el nuevo banco catalán, para hacer frente a las necesidades de su gobierno, en materia de inversiones, pensiones y servicios sociales, necesitaría devaluar su nueva moneda con los efectos negativos que para los ahorradores y pensionistas tendría esta devaluación, que estaría entre un 20 y un 30%.

Inés Arrimads, en nombre de C¨S, ha propuesto un pacto, por si fuera suscrito previamente por los partidos constitucionalistas,PP, PSC y C´S, en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, paraque la lista más votada reciba el apoyo de las del resto. Entiendo que Ciudadanos representa la más clara opción para aquellos que sintiéndose catalanes y españoles, alcen la voz con su voto, en las elecciones de diciembre, pudiendo expresarse a favor de la Unidad Constitucional e igualdad entre todos los españoles libres de corrupción y de pactos soterrados con aquellos que, por acción u omisión, han sido cómplices del rebelde y anti patrio separatismo catalán.