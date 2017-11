Manolo del Águila, XI años de su muerte

El día 8 de noviembre de 2006 el escritor y compositor almeriense, Manuel del Águila Ortega inició su último viaje sin retorno tras marcharse de nuestro lado, dejándonos huérfanos de la calidez de su palabra. Su vitalidad se fue retirando lentamente hacia los bordes de la muerte. Tenía noventa y dos años de edad y lo enterramos en su pueblo marinero donde nació, El Alquián, en el cementerio que construyó su padre, Manuel, con ayuda de los vecinos. Bajo un sol de justicia, un puñado de amigos y familiares y el silencio absoluto de las cruces oxidadas, presenciamos el encierro de Manolo en su nicho. Y allí se quedó para siempre, frente al mar, mirando la silueta del cabo de Gata:

Te conocí Alquián, cuando tan solo eras

un reducido grupo de casas blanqueadas/con los dinteles rojos, azules y amarillos;/marcos multicolores de puertas y ventanas,/de un Nazaret pequeño que contemplaba un mar/de azules transparencias y la silueta oscura/de los barcos viajeros ciñendo el blanco faro/de Cabo de Gata.

Hacer una semblanza de Manolo del Águila es empezar diciendo que fue un humanista en el amplio sentido de la palabra, porque creía en la formación y en la cultura como motor de la convivencia. Dedicó una parte importante de su vida a la docencia de los idiomas como vehículo de comunicación, imprescindible para caminar por el mundo. Cientos de alumnos asistieron a sus clases particulares que disfrutaron sobre su peculiar manera de enseñar. Su conversación reflejaba una lección de vida con una mente ordenada, lúcida y sencilla.

Cada aprendizaje de un arte es una curva trazada en el tiempo. La curva del oficio de Manolo va de la poesía a la música con las que se expresaba, así como con sus múltiples aficiones que también cultivaba como el periodismo, el dibujo y la pintura. Le encantaba leer poesía en voz alta y cuando hablaba de música era una persona feliz. Fue autodidacta y descubrió el oficio de compositor oyendo música de todo tipo. Componía con sensibilidad de poeta y distinguía la música de cualquier autor comentando mil anécdotas sobre sus obras y sus fuentes de inspiración. Nada escapaba a su curiosidad En su casa, la casa de los siete balcones, los libros, los periódicos y revistas de todo tipo se encontraban repartidos por la mesa y las sillas del salón con diversos temas que reflejaban un inigualable interés intelectual. La película de sus recuerdos, el relato de su vida, lo guardaba en espacios separados: carpetas, con sus peculiares rótulos, contenían los distintos temas que formaban parte del archivo de su vida como la música, poesía, prensa, proyectos, cartas, etc. Y los cientos de postales, saturadas de color, de todos los lugares del mundo que los amigos le enviaban él las metía en cajas metálicas de la época que, con el tiempo, se han convertido en piezas de anticuario. El concierto homenaje a nuestro ilustre almeriense para mantener viva su memoria que anualmente organiza la Asociación Cultural Manuel del Águila en colaboración con la Asociación Filarmónica de Almería, tuvo lugar el pasado día 9 de noviembre a las ocho de la tarde en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) y estuvo a cargo de Francisco José García Verdú. Un joven pianista y compositor que se inició en el mundo de la música a una edad muy temprana. Becado por la Royal Academy of Music de Londres y por la Fundación Ferrer-Salat, terminó el grado superior en el CSM Óscar Esplà de Alicante y en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. En la actualidad se está formando en la Universidad Mozarteum de Salzburgo y en el Arthur Rubinstein Institute con prestigiosos maestros internacionales. Ha sido galardonado en más de una treintena de concursos nacionales e internacionales. En el International Music Competition Grand Prize Virtuoso del año 2017 recibió el 1º premio, galardón que le ha permitido tocar en el Royal Albert Hall de Londres. Cuenta con numerosas actuaciones como solista y músico de cámara en prestigiosas salas del panorama internacional. En su faceta de compositor lleva escritas 15 composiciones. La "Sonata Felanitx" ha sido estreno absoluto mundial por la Orquesta Filarmónica de Felanitx el pasado mes de Junio en Palma de Mallorca. Obras de autores tales como Ginastera, J. S. Bach, L. v. Beethoven, E. Granados, F. Chopin y F. Liszt, junto a la Danza Homenaje a Federico García Lorca de Manuel del Águila formaron parte del programa que sonó en el EMMA dicha tarde otoñal. El público llenó prácticamente la sala audición con una presencia importante de alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería que vinieron acompañados del cuerpo de profesores de la cátedra de piano y la junta directiva. Durante el intermedio, el alumno del conservatorio y finalista en el IV Concurso de Jóvenes Solistas, Adrián Maldonado, interpretó la obra, Preludio de la Suite "Pour le piano" de Claude Debussy. Al finalizar el magnífico concierto, aplaudido ampliamente por el público, en especial la magnífica interpretación del Mefisto-Vals de F. Liszt, los alumnos subieron al escenario para hablar con el pianista y hacerse unas fotos con él. Un concierto no deja de ser un intercambio de sensaciones y cuando las manos del joven pianista inundaron el auditorio con las notas musicales que compuso nuestro ilustre almeriense, sus amigos, allí presentes, le recordamos como aquel personaje singular, arquitecto de su propio destino, soñador, algo excéntrico, romántico y un poco bohemio que nos transmitía vitalidad a todos los que estábamos a su lado. Manolo, tus amigos no te olvidamos.