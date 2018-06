Marketing y oportunidad

Sla ceremonia de toma de posesión del nuevo Gobierno fue una muestra de estudiados gestos y maneras que buscaban el efecto publicitario del acto, ausente de ceremonia y cuajado de exaltación de los nuevos tiempos. La gran operación que esto explica es un elaborado marketing tal que el lanzamiento de una nueva marca de dentífrico . Y puede decirse que ha cumplido objetivos por cuanto ha sido el más comentado de los actos similares en los medios de comunicación y también en la opinión pública. Varios efectos especiales muy visuales, ni una señal religiosa, primer y efectivo guiño a sectores laicos y anti religiosos, no hubo barrera de nombres de procedencias distintas y sin adscripciones conocidas que pudieran atraer al público cansado y harto de la política híper -ideologizada. Los nombres de algunos ministros y ministras suscitan comentarios propios del "mundillo del corazón" " lo que populariza la iniciativa. El caso del Ministro de Cultura, Deportes y no sé que mas, que pasa de ser el segundo tertuliano del programa de Ana Rosa Quintana y un novelista del montón a responsabilizarse de una potencia cultural como España. Por demás declara el mismo ser anti taurino y que odia el deporte. Buenos comienzos. Y la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con buena reputación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero de una clarísima ideología hacia la izquierda" garzoniana" a tal punto que es de las todavía entusiastas del ex juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo por el peor de todos los delitos imputables a un juez; la prevaricación. Según la actitud comprensiva de la actual Ministra de Justicia, la condena de Garzón no debió ser muy justa cuestionando subrepticiamente a los magistrados de la Sala de lo Penal de T. Supremo que dictaron sentencia contra Garzón. Con algunos reparos en otras carteras, el nuevo Gobierno ha sido bien recibido en amplias capas sociales y analistas políticos en general. Incluso en votantes moderados del centro derecha. Sin embargo, y aquí hay varias claves, ha sido frontalmente repudiado por las izquierdas anti sistema, los secesionistas catalanes y Ciudadanos. El PNV se guarda la carta en la manga a la espera de mejor tajada, como es habitual.

Con todo, la obra de ingeniería social y mediática que conocemos en todo su esplendor inicial no es en absoluto de Pedro Sánchez, le falta experiencia para este malabarismo. Sánchez ha tenido el acierto de contratar asesores de muy alto nivel, entre ellos Iván Redondo técnico en procesos políticos y electorales sin adscripción ideológica. Habrá que felicitarle ya que ha logrado una obra prodigiosa sacando de la chistera un conejo que no existía. Y haciendo que el perfil de Pedro Sánchez trasmute en una semana de un debutante al de un hombre de Estado. Milagros de la sociedad de la imagen de la comunicación y del marketing. Algo que jamás vislumbró la Estatua desalojada de la Moncloa. Ni sus desprestigiados asesores que despreciaron al mismo Iván Redondo que asesoró a Xavier García Albiol (PP) en su exitosa campaña electoral a la alcaldía de Badalona. Pero al margen de los efectos mediáticos y promocionales el asunto principal no está ni mucho menos al alcance de la magia o la trasmutación. Se trata de gobernar España con 84 diputados y haciendo equilibrios difíciles de imaginar para ahormar una mayoría parlamentaria que permita ese buen gobierno. De momento las reclamaciones se van conociendo en forma de quejas, de repulsas y cabreos muy sonoros. Está por ver la bolsa de monedas del Judas histórico. El Bellido Dolfos de la moción de censura que permitió con su flagrante traición la Operación Desalojo, el muy traicionero PNV. Para los menos informados aclarar que esta operación no aconteció aquellos días de tensión en el Congreso, sino meses antes a la espera de la gran oportunidad que podría brindar la sentencia de Gurtel. Tal como ocurrió ante la estupefacción del impertérrito Rajoy. Tampoco este nuevo Gobierno se ha cuajado en estos tres días, estaba prácticamente horneado cuando se fraguaba la traición en el hermetismo del discreto despacho de un conocido abogado/ trajinante. Nada ha sido improvisado, como queda a la vista de cualquier observador medianamente dotado de neuronas. Ni siquiera el efecto liftin de un desequilibrio netamente feminista con cuatro mujeres más que hombres en el nuevo Gobierno. Las alicatadas frases; " consejo de Ministras y Ministros" habrán rebosado el corazón de entusiasmo de ese feminismo algo caníbal. Y han propiciado la frase netamente publicitaria," el Gobierno de Europa y del mundo con mayor número de mujeres ". Números, al final números, como si se tratara de contar se tratara. Alguna feminista madrugadora avisa que lo que importa en este asunto es la "calidad, no la cantidad y que el guiño no ha pasado desapercibido como exageradamente electoralista". Por ejemplo, aquella que dijo " Yo fui cocinera antes que fraila " y también que "el amor romántico es una forma de machismo encubierto" se alza como Vicepresidenta del Gobierno de Ministras y referencia total de este amplísimo segmento electoral. Este nuevo escenario queda abierto a muchas interrogantes. El reto acrecentado de la Generalitat de Cataluña y singularmente de Joaquin Torra quien ha descalificado con lenguaje tarbernario a José Borrell, catalán y brillantísimo intelectual con amplia experiencia en la gestión pública acusándole de" instigar el odio en Cataluña" Y las agresiones de sus camisas pardas, hordas alimentadas por la Generalitat que han impedido en la Universidad Pompeu Fabra un acto de homenaje a Miguel de Cervantes.

Los avisos sobre la desactivación de decretos que fueron suspendidos por la aplicación del artº 155, así como la reapertura de las llamadas Embajadas de Cataluña son un aserio aviso el mismo día que Pedro Sánchez, en gesto de buena voluntad hacia el diálogo trasfería a la Generalitat la administración de las cuentas públicas. La pancarta que cuelga del balcón de la Generalitat es símbolo de un permanente enfrentamiento a los Gobiernos y Tribunales de España. Nada de esto puede ignorar Pedro Sánchez como bien señala el Ministro más valorado del nuevo gabinete; José Borrell, "el más grave problema que ha de enfrentarse España es el peligro de desintegración territorial".

Cabe esperar que el cambio de nombre y de siglas en el Gobierno más allá del marketing y la ambición personal hagan posible que la Constitución y la Ley sean una realidad palpable en Cataluña. Pedro Sánchez lo sabe bien, se juega todo en este reto y ya es tarde para hacer la cigüeña.