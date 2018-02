Marruecos tras la gran guerra

Durante la 1era Guerra Mundial Francia reclutó unos 600Mil jóvenes indígenas de sus colonias. El discurso era "Francia es vuestra madre y os necesita, tendréis honores y reconocimiento", claro no añadían que iban a robarle sus riquezas, materias primas y también su sangre. Se movilizaron unos 200Mil MagrebÍs (Argelia, Marruecos, Túnez), unos 140Mil de Senegal (Tiradores Senegaleses) el resto provenían de otros puntos del Imperio ( Madagascar, Indochina, Nueva Caledonia y Costa Somalía ). Se deben añadir los europeos franceses de los territorios de ultra-mares (Martinica, Guadalupe, Güayana francesa, Haïti y Polinesia francesa) y los hombres de color franceses de estas regiones consideradas de Francia. En la Guerra Mundial, Francia movilizó unos 9 Millones de soldados, de estos unos 7% eran de las Colonias, pero fueron sobre todo fuerzas de choque en 1era linea. En los monumentos de Francia que honoran los muertos por la Patria, no aparece ningún nombre de ellos, solo lo están en sus sepulturas cuando era posible identificarlos. Tras el conflicto muchos de la Colonial limpiaron de minas las zonas de combate, otros fuero devueltos desarmados a sus países de origen, los mutilados recibieron una paga algo inferior a la de los europeos o Blancos de las Colonias. Si defendieron y vertieron su sangre en Francia, también aprendieron las tácticas de guerra moderna, el uso de la bayoneta e igual que se familiarizaron con el material de guerra y en particular como utilizar la artillería. En la guerra 14 / 18, numerosos rifeños participaron, voluntarios atraídos por el sueldo que entregaba Francia, son los Regimiento de Infantería Colonial de Marruecos, con el 2º regimien6to de los tiradores de Argelia y el Regimiento de marcha de la Legión extranjera los que fueron más condecorados durante esta contienda y sus banderas condecoradas con la Legión de Honor y la Medalla Militar. Las bajas de las tropas Coloniales se estima fueron de un 20% durante esta guerra. Mientras que en el Rif (español) continuaba una lucha esporádica, Francia del Marruecos que controlaba desplazaba la juventud a los frentes contra los alemanes y otra parte de las poblaciones a sus fabricas de armamento en la Metrópolis. Los trabajadores franceses que no ignoraban la contribución en los frentes de los magrebís, los acogieron y fraternizaron con ellos. Estos obreros franceses de una edad avanzada, estaban impregnados de las ideas Sindicalistas y Revolucionarias de la 1era Internacional, ideologías que se fortalecieron con la ola de levantamientos obreros en Rusia, Alemania, Austria, Hungría, en los frentes los soldados enemigos fraternizaban, la represión fue inmediata, consejos de guerra, fusilamientos, y castigo a regimientos. Francia exangüe y endeudada con USA necesitaba a Marruecos para reponerse, pero Abd El Krim El Khattabi el 1921 pese a la oposición del sultán Moulay Youssef comienza contra España y Francia una guerra de liberación y el 20/07 /1921 derrota en Arnual el ejercito español, 3 500 soldados mueren y unos 5Mil caen prisioneros, Abd El Krim El Khattabi captura toda la artillería pesada, fusiles y munición,·el general Manuel Fernadez Silvestre se suicidó. En febrero 1922, Abd El Krim proclamó la república del Rif con una constitución escrita en inglés. Ante la dificultad de vencer la rebelión, Congresistas en el Parlamento sugieren el empleo de armas químicas, es Francia a través de la Sociedad Schneïder que le vende a España los componentes y formó los técnicos químicos que con la participación del Doctor alemán Stolzenberg, empezaron cerca de Madrid en la fabrica la Maranosa la fabricación de bombas químicas, que también mataron accidentalmente soldades españoles. Temiendo que España perdiese el Rif, Francia envió 42 generales bajo el mando del mariscal Petain y toman el mando de las tropas franco españolas fuertes de 250Mil soldados, artillería y aviación frente a los 75 Mil de Abd El Krim, . Una guerra sin cuartel comienza.