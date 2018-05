Posibles causas de la revolución rusa

P ARA comprender, analicemos en que contexto de la Sociedad Rusa del 1917 tuvo lugar la Revolución Rusa. Al comenzar el siglo 20 eran muy diferentes del resto de Europa la Cultura rusa, la Sociedad y las Condiciones de vida en Rusia. Rusia, en su geografía de 22Millones de Km2, poblaciones muy diferentes convivían repartida en dos continentes, el asiático y el europeo, Las poblaciones de Europa, las Bálticas, la Filandesa, la Polaca, la de Ucrania, la de los montes Urales y la Eslava de Bielorrusia. En Asia también las poblaciones rusas son muy diferentes, incluyendo las que son nómadas o sedentarias. Es la figura sagrada del Zar considerado el protector de todos los pueblos que mantenía unido el Imperio con el apoyo de una numerosa Aristocracia, en su mayoría de origen europeo, Cada uno de los Nobles era propietario de vastos dominios en los cuales trabajaban los siervos ligados cuerpo y alma a su noble, también convivían campesinos sin tierra, liberados de la condición de siervos por Nicolás II para permitir a la Industria tener mano de obra, esto evitaba no exodo rural, ya que fueron pocos los siervos liberados. La industria no ofrecía un gran volumen de empleos y mal retribuidos. Las condiciones de vida en la ciudad muy precarias no atraían las poblaciones del campo autorizadas a desplazarse. La unidad del Imperio se mantenía gracias a la Aristocracia, que ocupaba todos los puestos de Alta responsabilidad en la Administración en el Ejercito altos mandos y oficiales y también en una policía política. El Zar, desde Fedor Romanov en el 1619, era junto al Gran Patriarca jefe de la Iglesia Cristiana Ortodoxa cuya misión era de mantener la cohesión espiritual de las poblaciones del Imperio. La misión del Zar, era salvar los intereses de la Aristocracia, que gravitaba alrededor del Zar Nicolás II, personaje mediocre que influenciado por su esposa había aceptado por consejero a un místico iluminado, falso monje "Rasputine". Al comienzo del siglo 20, Rusia según la Iglesia Ortodoxa, muy implantada en las zonas rurales, tenía una población cercana a los 135Millones, de ellos unos 22Millones vivían en las ciudades, Industriales que aparecieron debido a las inversiones francesas e inglesas, industrias que transformaban a bajo coste las materias primas extraídas. El Estado centralista permitía que las decisiones políticas se aplicasen de inmediato, pero sin el debates democráticos que diese lugar a tomar la más consecuente decisión, el Zar Nicolás II la tomaba según la influencia Política de los clanes de Aristócratas, esta situación creaba intrigas y continuas luchas de intereses en la Nobleza y propiciaba la corrupción. Estaba el clan de los feudales, propietarios de grandes extensiones que luchaban por el inmovilismo Social para conservar sus privilegios y recuperar las tierras comunales (MIR), el Clan de los Nobles que iniciaron la industrialización del país con el apoyo de Francia e Inglaterra que invirtieron en el ferrocarril y el telégrafo. Parte de la pequeña Nobleza se situaba en los ejércitos Administraciones y en el ocio. Esta Aristocracia que detiene todos los poderes económicos y Políticas bloqueaba una pequeña Burguesía emergente, que aspiraba con la industrialización. a desarrollarse como Clase Social Tampoco existía una Clase media que pudiese ser un contra peso moderador a los planteamientos ideológicos de los intelectuales nacidos de las industrias, las financieras y el ocio, parte de ellos abrazaron las ideas revolucionarias propagadas por la 2da Internacional en particular las de Bakunine y las de Marx. Convirtiéndose en agitadores, estos intelectuales destruirían el anacrónico sistema político decadente del Zar. Los intelectuales utilizaron el discurso en mitines ya que prácticamente en su gran mayoría los campesinos y los obreros-campesinos en el 95% eran analfabetos. La Gran Guerra 14/18, fue el ingrediente indispensable para que la Revolución tuviese lugar y triunfara en Octubre