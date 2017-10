Puigdemont no tiene quien le escriba

Son las seis en punto de la mañana de este sábado, catorce de octubre, con el atardecer en la postal de esa belleza que encuentra su métrica y su rima en las veinticuatro horas del día. El asunto de Cataluña sigue siendo el principal motivo de preocupación en el presente del tiempo que se consume en la sintaxis incoherente de Carles Puigdemont, que comprueba, no sé con qué emoción, que las empresas abandonan Cataluña, camino de otro destino que permita vivir sin zozobra y sin los sueños aventureros de líderes que no tienen quien les escriba en el alba de una nueva prosa. No conozco las lecturas del president, pero le recomendaría que, en su tiempo libre, volviera su mirada a los clásicos grecolatinos. «El que es prudente es moderado; el que es moderado es constante; el que es constante es imperturbable; el que es imperturbable vive sin tristeza; el que vive sin tristeza es feliz; luego el prudente es feliz», decía Séneca en la grandes infinita de los textos que siempre perduran en la memoria de las generaciones. «El rasgo distintivo del hombre prudente es el ser capaz de deliberar y de juzgar de una manera conveniente sobre las cosas», aseveraba Aristóteles en la inspirada reflexión de los pensadores universales. El señor Carles Puigdemont sabía que ese sueño independentista chocaría contra la esencia de un siglo XXI, donde el estado de las cosas y de la misma política no es el mismo que él hubiere querido. La gente, en su inmensa mayoría, tiene muchos asuntos en los que pensar para dedicar su tiempo a las declaraciones de quien sabe que su medida de los hechos poco tiene que ver con la realidad. ¿No hubiera sido mejor que, con la Constitución en la mano, hubiera iniciado un diálogo con el Gobierno y con los demás partidos para plantear justas reivindicaciones para la querida Cataluña en esos instantes proustianos, que permanecen por ser tan literarios, exactos y miríficos en la odisea de los momentos que recordamos al leer los fragmentos?

Todo tiene solución en la vida y, más aún, en la política. Por ello mismo, con la razón y el sentido común, esta situación puede terminar bien para España y para Cataluña. Las empresas pueden volver, o no, pero las aguas volverán a su cauce y su semblanza se tornará sosegada y tranquila. Serena y en calma. Pero, para eso, es urgente que Puigdemont cambie su imagen y transmita otro mensaje. Ni los trajes ni las corbatas, ni el peinado que ahora lleva le sirven. Un cambio se muestra como imprescindible. «Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia», decía Honoré de Balzac. «¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio» escribía H.G. Wells. Si el cambio es una realidad, el 155 quedará como una metáfora que ha desaparecido antes de llegar al papel, como un verso roto, que nunca llegaremos a leer, como una sinestesia que jamás escribiremos, como un fragmento, que no encuentra lector, como un relato, que se queda en su origen para no llegar a su destino.

Mientras el 12 de octubre ha supuesto un apoyo unánime a la unidad de España y una reacción clara contra el independentismo, ERC y la CUP piden a Puigdemont que declare la independencia. Rajoy, por su parte, ha llegado a un acuerdo con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para la reforma de la Constitución, dejando a un lado a Albert Rivera y su partido. La declaración de la república catalana supondría un gravísimo error, que, en el plano internacional, sería desaprobado y rechazado con el consiguiente daño para la imagen de Cataluña, sus intereses económicos y su imagen cultural y turística. El diálogo y la negociación, sin que tengan que intervenir mediadores internacionales, se muestra como un camino esperanzador en este tiempo de descuento. «Nunca es tarde si la dicha es buena», dice un sabio refrán en esos instantes en los que el deseo se impone a la realidad. Esperemos, mientras tanto, muy atentos a lo que acontezca en los próximos días para saber en qué queda la supuesta declaración, en qué la aplicación del artículo 155, la huida de las empresas y cómo se desarrolla la opinión nacional e internacional ante el inquietante panorama.

Ahora es tiempo de hacer una reflexión tranquila, que sirva para evitar en el futuro errores y desaciertos que den pie a situaciones como esta, porque la nación española tiene muchos problemas por resolver como la creación de empleo, sobre todo, en el sector de los jóvenes, la situación del sistema de pensiones, la enseñanza y la universidad, la agricultura y esa sequía que parece eterna. «El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños», señalaba Eleanor« Roosevelt.