Querido P.C.

Las pocas ocasiones en que el ingeniero Hoffman habló a su hija de Almería se refirió a ella como una isla. Y la describió como un lugar solitario y apartado del mundo, rodeado por el mar y el desierto, perseguido por el viento que se deshace entre las rocas abrasadas, una tierra que no se alcanza si uno no se empeña en perseguirla, si no se busca de forma intencionada. Un sitio misterioso y oculto en el que las pitas deshojadas, como enormes espigas, se levantan delgadas y afiladas contra un cielo limpio y pacífico, sin rastro alguno de nubes. Sólo pura luz y puro viento.

Y lo cierto es que, si asumimos la certeza de esa afirmación, si somos conscientes de una vez por todas del hecho de nuestra insularidad, con todo lo que ello conlleva, no nos quedará otra que enfrentar nuestros problemas bajo esa condición, no nos quedará más remedio que buscar la solución al mal que nos aqueja desde ese diagnóstico.

Yo no puedo callarme cuando veo cómo un pequeño partido insular canario, con el escaso apoyo que recibe respecto al total de ciudadanos que hacemos grande este país, es capaz de atraer para su presupuesto una lluvia de millones por el carácter estratégico de su voto en el Congreso. No puedo estarme quieto cuando observo cómo unos irreductibles norteños, atrincherados en sus legítimos fueros, son capaces de arrimarse a su coleto otra tacada de euros, porque resultan vitales para la maniobrabilidad de los presupuestos que a todos nos importan. He de revelarme cuando oigo impávido cómo un bonachón y ameno político de izquierdas y catalán, con ese acento atildado de los que por esas tierras campan, pide con descaro un trato singular para sus vecinos, y solo para ellos, desconociendo que en las otras tierras de España también viven parias a los que su ideología, ya desde su propia fundación, prometió defender, comparándose sin rubor con territorios tan singulares como Ceuta, Melilla o esas otras islas, las Canarias. Y qué decir cuando uno se da cuenta de que por allá arriba, la derecha más diestra y la izquierda más zurda, sin ningún tipo de vergüenza, pues los une una causa común, se abrazan reclamando fronteras para su bienestar exclusivo. Y viendo todo eso no me cabe otra que cuestionarme por qué entre las fuerzas vivas de la provincia aún no ha habido nadie que, espoleado por esa clandestina emoción de abandono que a todos nos corroe, amparado por ese sentimiento de identidad almeriense que todos sabemos que existe y está instalado entre nuestros vecinos, haya propuesto la creación de una formación política de carácter provincial, de ámbito electoral autonómico, que tenga en la cima de su ideario la lucha y la defensa de nuestra agricultura, de nuestra incipiente industria lastrada por la soledad que a veces sentimos, por nuestro turismo tan singular y mermado por provincias tan pujantes como la vecina de poniente y, sobre todo, que se bata el cobre todo cuanto sea necesario por nuestra agua. Un partido que habría de nacer sin otra ideología cardinal que intentar convertirse en la pinza con la que sujetar a otras formaciones políticas mayoritarias en el gobierno de Sevilla. Una formación transversal integrada por gente que en las elecciones nacionales puede dejar su voto adscrito a uno u otro lado, pero que sabe que en las de Andalucía nos jugamos mucho y mal cuando vamos por separado.¡ Querido P.C. piénsalo bien, porque ello es posible a poco que uno examine la población de Almería, el coste de un escaño en San Telmo, los resultados de las últimas elecciones de Andalucía y la forma en que se va a tener que formar el gobierno autonómico en el futuro. Lo que quiero decirte, querido amigo, es que o asumimos que Almería es una isla o no seremos nunca lo que queremos ser. No se trata de hacer política contra nadie, sino a favor de una provincia a veces tan castigada como la nuestra. No quiero terminar sin recordarte la necesidad de que las fuerzas vivas de esta provincia os remanguéis los bajos del pantalón y os zurzáis las coderas de la chaqueta, porque solo empujando todos un poco un proyecto tan ambicioso como este podría salir adelante.

Y mira tú que como me cabree un poco más a lo mejor voy y lo monto yo.