Respaldo, firmeza y serenidad

Smi padre y su familia nacieron en un pequeño pueblo de la Sierra de Cazorla, Jaén. Su hermana mayor, como tantos miles de andaluces, marchó a Cataluña en busca de una vida mejor y allí se asentó con su familia al inicio de los años 50, cuando el hambre apretaba a nuestra Tierra. Allí sigue hoy, en un pequeño pueblo de Tarragona, La Selva del Camp, con sus 5 hijos y muchos nietos. Unos son independentistas, otros no. Unos defienden lo que está sucediendo estos días en tierras catalanas, otros no. Lo que me entristece y me preocupa es que los acontecimientos vividos allí puedan acabar pasando factura. Las conversaciones sobre política están vetadas en muchas familias y grupos de amigos, y eso no es sino el preludio de una época preocupante.

Los acontecimientos de estos últimos días son muy graves, y no parece que vaya a rebajarse la creciente tensión, bien al contrario. España, como Estado democrático y de Derecho, no tiene más alternativa que defender la legalidad vigente. Así lo intentan hacer jueces y fiscales, que han descubierto como la deslealtad de un cuerpo como el de los Mossos ha impedido dar cumplimiento a sus órdenes. La actitud pasiva de los Mossos durante los días previos al 1 de octubre, y ese mismo día, dejan bien a las claras que su intención era cumplir las órdenes de la Generalitat, y no la de los jueces. Las críticas vertidas por algunos sectores hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil no son justas -habrá, como en todo, algunas excepciones-. Ellos han ido allí como funcionarios públicos, han ido a dar cumplimiento a la Ley, a lo que los jueces requerían y que otros no pudieron -mejor sería decir que no quisieron- hacer. Cumplen órdenes. Entre esos miles de policías y guardias civiles hay amigos, vecinos y conocidos de muchos de nosotros. Sus hijos comparten colegio con los nuestros, y no los podemos dejar solos. Hemos de respaldarlos, hemos de animarlos, a ellos y a sus familias. El Gobierno debe hacerlo también. La persecución y el acoso que muchos de ellos están sufriendo estos días no puede permitirlo un Estado. El hecho de que el Ayuntamiento de Pineda del Mar, gobernado por el PSC, amenazase a los hoteles en los que se hospedaban con cerrarles el establecimiento durante cinco años, no solo es intolerable, sino que puede ser constitutivo de varios delitos por amenazas condicionales, del art. 171.1 C.P., y coacciones, del art. 172 C.P. Las persecuciones que vimos en el municipio de Canella, donde una turba perseguía a guardias civiles de paisano son sencillamente inadmisibles. Incluso hay quien, en redes sociales, reclama que se informe dónde comen, a qué gimnasio van… Es lo más parecido al fascismo que hemos vivido en España desde la llegada de la democracia. Y mientras, los mismos que gritan y acosan a los policías y guardias civiles, son los que hoy entregan claveles a los Mossos por su pasividad. Parece que ya se han olvidado que en mayo de 2011, durante el asedio al Parlament, repartieron estopa con la misma virulencia o más, que la empleada por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado domingo. Tanto es así que los heridos en este caso sí que fueron de consideración; creo recordar que incluso alguien llegó a perder un ojo por disparo de los Mossos.

Que el Gobierno cometió errores el pasado día 1 de octubre, y mucho antes seguro que también, no se le escapa a nadie. No era una decisión fácil, bien al contrario. Pero ya habrá tiempo de pedir responsabilidades. Ahora es tiempo de unidad entre los demócratas. Es tiempo de respaldo al Estado, de defensa de la legalidad y de los millones de catalanes que están sufriendo estos días. Comparto la opinión de gente tan dispar pero respetable como Borrell, Josep Piqué o Felipe González; hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución española antes de que declaren la independencia de forma unilateral. El Presidente del Gobierno ya cuenta con el respaldo de Ciudadanos, e imagino que está esperando tener el del PSOE para hacerlo. A mi parecer solo tiene dos opciones: Si cuenta con el visto bueno del PSOE, aplicar el artículo 155. Si no cuenta con él, convocar elecciones generales y que el Pueblo español se pronuncie. Mientras tanto, no renunciemos a Cataluña. No olvidemos a los millones de personas que no comparten lo que está ocurriendo, no olvidemos a nadie. Es nuestro deber no dejarlos a su suerte. Lo dicho, firmeza, respaldo y serenidad.