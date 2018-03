Sangre y oro

El 9/11/ 1911 el Diputado aleman August Bebel en el Reichtag dijo « Si continuamos por el camino trazado por los Financieros de Berlin, Europa entera, con música militar enviará 16 o 18 millones de jovenes con juguetes que los asesinarán, rian de mí, verán el resultado, quiebras, hambre y paro, sera el fin de nuestra actual Sociedad ». El Museo de las Cartas y Manuscritos expondrá en Paris Documentos sobre la Guerra 14 / 18 que fue una carnicería y un avispero de negocios obscuros para abastecer los frentes y las ciudades. Las industrias funcionaban a pleno rendimiento enriqueciendo a sus accionistas. Los vinateros vendían malos vinos que se sospechaban de estar mezclados con excitantes químicos para los soldados franceses y aliados que recibían unos 5 litros/día. La mujer se incorporó al trabajo en las fabricas y otros sectores ocupados antes por hombres. El moral de los militares franceses estaba bajo, ya que no habían deseado esa Guerra, pero Jean Jaures solo opositor fue asesinado y la Social Democracia votó de inmediato en Francia y en Alemania los Créditos para la Guerra Los soldados de permiso en las ciudades, vieron como el dinero que procedía de todo negocio o trafico ligado a esta Guerra se derrochaba en fiestas, alcohol y mujeres y ellos morían en el frente, Muchos soldados rechazaban de subir al ataque, ante esta situación el Estado Mayor tomo la decisión de poner en las trincheras tiradores que disparasen sobre el soldado que retrocediera cuando se asaltasen las trincheras enemigas, esto dio lugar a motines, seguidos de fusilamientos al azar. En el frente, Henri Barbusse, escritor francés, el 15/ 10 1915 escribia « ante mi, hoyos y crateres en los que yacen cadaveres, es una inmensa necropolis, enemigos ayer hoy hermanos en la muerte, solo harapos de uniformes marcan la diferencia, el olor de los cadaveres nos hace vivir la triste realidad de la guerra ». En fébrero 1917, Aristide Briand jefe del Gobierno francés déclara « solo los países, que han combatido, estarán en la mesa de negociaciones para decidir del nuevo reparto del Mundo ». USA se apresuró y el 6 /04 / 1917 declaraba la guerra a Alemania y comenzó a entrenar jovenes voluntarios en campamentos. En Kansas se formaron unos 70 Mil reclutas, muchos de ellos sufrian de lo que se consideró un resfriado, se agravó la salud de estos jovenea durante el transporte en los barcos, algunos con fuerte fiebre fueron hospitalizados al llegar a Francia, los mas leves marcharon al frente :donde contaminaron, fue el principio de la GRIPE ESPAÑOLA, llamada así ya que fue la prensa española no censurada quien lo denunció, despues Francia rompió el silencio, la Guerra mató 10 Millones de personas, el virus de Kansas mató 48 Millones entre Europa y USA. Días antes de entrar en Guerra USA, el 25 /03/ 1917 la revista « Les Annales » en su Nº1761 publica una entrevista con un gran Banquero de USA, que exigió el anonimato, este declaró : « No sé quien lleva razón en esta guerra, pero sé que se ha quintuplicado nuestros negocios, aumentado nuestras ganancias diez veces, y todo esto vendiendo algodón, lana, carne, acero, trigo, cuero, zapatos, ametralladoras, caballos, automóviles y pólvora Las acciones de las siderurgias, como la Bethlehem, subieron un 600% en seis meses. Nuestras fábricas de pólvora, como la Dupont, distribuyen dividendos del 110%. Todo lo que podemos vender, lo vendemos. Se nos paga en oro. El stock de oro US, ahora supera el stock de oro de todos los aliados juntos. También se nos pagó con papel y este solo valdrá si logran la victoria los aliados. Tendrán que reconstruir todo lo destruido. El papel que hemos ganado de estos países, se lo prestaremos para reconstruir ciudades y fábricas. Un hermoso porvenir para nuestras futuras inversiones. USA debe ayudar a vencer Alemania. Estamos detrás de Wilson. queremos guerra solo para proteger la flota mercante inglesa, la mitad de su valor es Yankee. Yo digo: Comprenda, Quien quiera