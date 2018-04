Sr. Rajoy, no ha sido tan arduo ¿verdad?

Cuando se trata de poner en práctica determinadas políticas concretas que mejoran las condiciones de vida de la clase media y trabajadora, no deben de doler prendas en reconocer si dichas políticas están concebidas en origen por el gobierno ejerciente o como sucede en esta ocasión, provienen, en gran parte, de grupo parlamentario distinto al que sustenta al ejecutivo.

Si el concurso de Cs es indispensable para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pasa este hecho por que el Señor M. Rajoy haya asumido esas políticas en forma de "condición necesaria" incluyendo entre ellas el desplazamiento de la senadora Pilar Barreiro, imputada en la operación Púnica. En modo alguno debe entenderse esto como un posicionamiento coercitivo de parte de Cs, siendo ello un mecanismo enmarcado dentro de las más comunes prácticas del consenso. Convendrá conmigo en esta apreciación la diputada popular Sra. Navarro en tanto que la situación propiciada por Cs es claro ejemplo de "oportunidad" política encaminada a paliar apremiantes necesidades de una mayoría de nuestros conciudadanos y que no ha resultado ni tan arduo ni tan complejo como vaticinaba el Señor Rajoy.

En Cs hemos demostrado que somos decisivos propiciando estabilidad a cambio de la implementación en los Presupuestos Generales del Estado de significativas bajadas de impuestos y de medidas sociales valoradas en más de 8.000 millones de euros, intentando devolver a ésa clase media y trabajadora el esfuerzo realizado en los años más duros de la crisis económica que aunque aminorada, sigue persistiendo en este país. Entre las medidas cabe destacar las siguientes:

La Exención del IPRF a quienes ganen menos de 14.000 euros y rebaja fiscal para los que ingresen hasta 17.000. En cuanto al permiso de paternidad, se amplía una semana más, hasta un total de cinco. En escuelas infantiles hemos exigido una ayuda de 1.000 euros anuales a padres y madres trabajadores para pago de la enseñanza entre 0 y 3 años. Hemos hecho realidad una exigencia histórica de los Policías y Guardias Civiles logrando la tan demandada equiparación salarial: 500 millones de euros para subida de salario de estos dos cuerpos con el compromiso de equiparación total con los Mossos en tres años. No podemos olvidar el asunto de las pensiones. Se incrementa por encima del IPC. Subida del 2% para las pensiones mínimas y de viudedad, que el señor M. Rajoy se ha visto obligado a aumentar al 3% para apuntarse el tanto. Las comprendidas entre 600 y 1.000 € incrementarán sus ingresos mediante complemento fiscal negativo, reintegrándoles el importe. Las prestaciones entre 1.000 y 1.200 € dispondrán de rebaja fiscal de entre 30 y 60 euros. Las medidas afectarán a 7,2 millones de pensionistas. Otra de las medidas es el complemento salarial para jóvenes: Compromiso del Gobierno de solicitar a Europa importe necesario para ayuda a los jóvenes que menos ganan -430 euros al mes de ayuda-. Se podrán beneficiar 600.000 jóvenes que trabajan mientras se siguen formando. El Gobierno se compromete a solicitar el importe de 2017 y de 2018 con cargo a las cuentas europeas. Y también Cs ha exigido seguir apostando por infraestructuras rentables como el Corredor Mediterráneo. Se incrementa al 80% de la financiación para el Corredor Ferroviario Mediterráneo con 572 millones adicionales.

Cumplida la condición "necesaria" requerida, queda aguardar a que el PNV abandone su teatralización una vez conseguida la aprobación de su 'cuponazo' con el apoyo del PSOE, el cual sigue enrocado en su "no es no" también en la cuestión de Presupuestos. Llegado este punto, la condición alcanzará sin duda para su total operatividad también la premisa de "suficiente". Todo indica que una vez que los independentistas catalanes se han dado de bruces con la realidad del Estado de Derecho, más pronto que tarde, los acontecimientos derivarán en la desactivación del artículo 155, otra de las condiciones exigidas por el grupo vasco que lidera el Sr. Esteban que al final no vacilará en pulsar el botón verde del "si", o en caso contrario le habrían tomado el pelo al señor Rajoy, pudiendo producirse un ridículo histórico de parte del Presidente del Gobierno y de su equipo.

Respecto a Podemos, no está ni se le espera a éstos menesteres; andan preocupados por lograr cuota de poder en el Govern de Catalunya aunque ello implique cogobierno con independentistas.