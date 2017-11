Territorio sin Ley

Qué quieren que escriba, amigos lectores? Lo de Cataluña nos tiene atrapados en una espiral sin fin y quienes nos ocupamos de estas cosas estamos literalmente desbordados y saturados de tantísima información que se sucede minuto a minuto. Y esto comienza a hacerse insoportable. Pero habremos de continuar hasta el final porque nadie imagina ese final. Ni siquiera las encuestas de intención de voto. Ni los fiscales, ni los jueces, ni los políticos, ni los adivinos. Nadie, ni siquiera los propios catalanes de uno ú otro signo político. De lo que está ocurriendo en Cataluña considero lo más preocupante que ha desaparecido la Ley porque no se respeta la Constitución, ni el ordenamiento jurídico vigente. No solo los políticos sediciosos, que ya se han declarado insumisos desde hace años, sino también parte de la sociedad civil y singularmente los activistas y agitadores que se hacen muy visibles en actos públicos, acosos, escraches, manifestaciones, concentraciones, protestas y huelgas. En todos ellos la insolencia, el desprecio a símbolos del Estado, las amenazas e insultos son moneda corriente sin que se conozca algún tipo de medidas que pudieran frenar esta peligrosa deriva. Por todo ello no debe sorprender que esta parte enferma de la sociedad catalana, trate como héroes a vulgares asesinos alineados ahora con los movimientos separatistas más radicales. Antes actuaban con ETA, o Terra Lliure secuestrando o asesinando a guardias civiles, militares, empresarios, policías o simples ciudadanos por el hecho de ser españoles que defendían la unidad de España. El caso de Arnaldo Otegui secuestrador y cómplice de atentados como el de Hipercor de Barcelona de los que nunca ha pedido perdón. Ahora es recibido en Cataluña con honores por los líderes del separatismo y agasajado como héroe de esta nueva República por los medios informativos públicos, las CUPs, y sus grupos vandálicos. Un virus que arrasa conciencias invade una parte de la sociedad catalana y se extiende como una pandemia donde la moral pública y la Ley no existen.

La conjunción de estos elementos de disolución social ha dado paso a una huelga claramente política que si bien no tuvo gran repercusión laboral, una minoría muy activa fue capaz de colapsar el transporte público y privado y cortar vías de trenes y estaciones ante la pasividad inexplicable de los Mossos y la Policía. El cabecilla de esta revuelta ha sido Carlos Sastre ahora dirigente de un "sindicato de la enseñanza" y que hace años perteneció a la organización terrorista Terra Lliure y ahora clama por la independencia y el igualitarismo marxista en la nueva República. Como buen revolucionario no dudó en utilizar en esta huelga a bebés y niños como barrera humana para bloquear carreteras y ferrocarriles. Les recomiendo la carta que ha escrito Lucía Bultó publicada en las redes sociales donde describe la calaña de este líder del movimiento separatista. TV3 de Cataluña, cadena pública al servicio del separatismo, continúa muy activa en este proceso y el presentador de esta cadena Xavier Graset ha entrevistado a Carlos Sastre tratando de ignorar y ocultar que en 1.977 Sastre colocó una bomba en el pecho del empresario José Maria Bultó mientras almorzaba con su familia y le exigió la entrega de 500 millones de pesetas, horas después la hizo explotar despedazando el cuerpo en tantas partes que resultó irreconocible para su propia familia. Un año después también atentó mortalmente contra el alcalde de Barcelona, Xavier Viola Sauret. Por ello fue condenado a 48 años de cárcel de los que, como suele ocurrir en España, solo ha cumplido 11 años. Y ahora aparece junto al también terrorista Arnaldo Otegui, acompañando a estos "pacíficos" separatistas de ANC, Omnium y las CUPs que prometen una Cataluña democrática y próspera. Pobre Cataluña; Terra Lliure, la ETA, Junts per Si, ERC, las CPUs, Ada Colau, Pablo Iglesias, ANC, Omnium Cultural, etc todos en un mismo espacio, bajo una misma bandera donde no existe la ley. Y en este escenario de confusión y agitación social la noticia que el Obispo de Solsona, Xavier Novel, ha declarado que se suma a la huelga convocada por el asesino del empresario Bultó y del alcalde Viola. Parece algo surrealista. Una alucinación. Pero es cierto. Y avisó que la curia diocesana y los museos religiosos permanecerían cerrados en señal de protesta. Suena increible, un Obispo en compañía de quienes son declarados enemigos de la Iglesia Católica. Monseñor Novel, otros Obispos de Cataluña, los 322 sacerdotes que firmaron aquel manifiesto y el Abad de Monserrat Josep Maria Soler, pretenden ignorar que ocurriría en esa nueva República de Cataluña respecto a la Iglesia Católica. Sobre sus bienes e inmuebles; iglesias, monasterios, museos, patrimonio artístico, etc, sobre la libertad de culto, de enseñanza religiosa, etc. Estos pastores descarriados de Cristo que predican con ardor en favor del fanatismo y entrega a un ideario político no exento de violencia y que ha divido los sentimientos de los catalanes, llegando a la fractura de familias y amigos muchos de ellos fieles hijos de esa Iglesia que ellos no son dignos de representar, podrían preguntarse; ¿Seguirán yendo a misa los catalanes que vieron en la Televisión la parodia de un acto religioso en la Iglesia parroquial de Vila Rodona mientras el párroco revestido de casulla y estola, en ejercicio del Ministerio sacerdotal, cantaba alegremente a la entrada de las urnas en la Iglesia y junto al Altar Mayor se recontaban los votos de unas elecciones declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional?¿Irán a confesarse esos fieles, llevaran a sus hijos a colegios religiosos donde se actuó del mismo modo?, Pondrán la X en la casilla de la Iglesia Católica cuando llegue la declaración de la renta? Entrarán alguna vez en alguna de esas Iglesias donde se profanó públicamente la Casa de Dios?. Que tremendo disparate, algo que jamás imaginábamos en quienes se consideran "pastores de almas". Esta minoría del clero catalán con el escándalo que han protagonizado, empaña del algún modo la ejemplar actitud de miles de sacerdotes, monjes , Obispos y Cardenales españoles, la inmensa mayoría, entregados al servicio de la Iglesia predicando el amor. Y ejercen diariamente con humildad, rectitud y sacrificio sin límites siendo respetados como verdaderos representantes de Cristo. Aquí se confunde el trigo y la cizaña en detrimento de la Iglesia en España. Agitadores sociales, expertos en movimientos de masas, terroristas, asesinos, sacerdotes y obispos, políticos abducidos y fanatizados que han extendido el odio entre una población que vivía en paz. Este escenario tan lamentable, tan triste y tan peligroso solo es posible porque desde hace años Cataluña es un territorio sin Ley. Y esto, sencillamente es el derrumbe de un sistema de convivencia y de una civilización. Inquietante futuro.