El Toyo, un abuso permanente

Como probablemente muchos sepan, el Ayuntamiento de Almería fue el promotor urbanístico de El Toyo en plena "burbuja" inmobiliaria. En él mezcló núcleos residenciales, en comunidades de propietarios, con hoteles y campos de golf y otras parcelas de servicios y equipamientos.En la urbanización cuidó especialmente los viarios ajardinados, un parque lineal que limita con el barrio de Retamar y zonas estanciales entre la playa y los hoteles. Este diseño de calidad permitió al Ayuntamiento vender a buen precio las parcelas y obtener un beneficio, que como él mismo ha declarado, superó los 300 millones.

La burbuja estalló y. los promotores privados y las Cajas de Ahorro que estaban detrás, dejaron sin edificar algunas parcelas de viviendas y otras se desarrollaron con graves deficiencias en las urbanizaciones interiores que ahora estamos subsanando los propietarios a nuestro coste. El Ayuntamiento ha olvidado su responsabilidad en el desarrollo incompleto de El Toyo, y en terminar su acceso por autovía desde Almería.. Solo ha pensado donde invertir los 300 millones que ganó y ha elegido el casco antiguo de la capital donde, sin duda, obtendrá mayor rentabilidad electoral. Mientras, los vecinos de El Toyo tenemos que valernos de los servicios más elementales yendo a Retamar, La Cañada o El Alquián.

Se olvidó de invertir pero no de recaudar. El. Ayuntamiento está presente en El Toyo a través de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) que él creó para mantener la urbanización, y que le libera de todos los servicios, desde limpiar las papeleras hasta garantizar la protección de los ciudadanos Todo va a cargo de los propietarios de las parcelas, entre ellos, los vecinos que viven en las Comunidades Residenciales.

Las EUC tienen vigencia temporal hasta que la urbanización se consolida pues como suelo de uso público ha de revertir al Ayuntamiento. Pero en El Toyo llevamos ya 12 años pagando, además de unos IBIS´s con la tasa más alta de Almería, una cuota mensual para mantener la urbanización al Ayuntamiento pues es suya. Y pretende prorrogarla hasta 2042. No nos extraña dado lo rentable del negocio. Es de tal dimensión como el abuso que supone para los vecinos.Éstos se preguntan por qué han de pagar algo que es de uso público y no hay respuesta convincente. El Ayuntamiento debe saber que los vecinos de El Toyo no vamos a permanecer pasivos ante esta situación que supone un agravio comparativo con al resto de ciudadanos de Almería.

Por vías ocultas se hace llegar a los vecinos la amenaza de que si la Entidad desparece los jardines y viarios se van a deteriorar irremediablemente. Además de que los vecinos no vamos a permitirlo no lo dicen en púbico ni lo escriben porque estarían al día siguiente en los tribunales. El miedo nunca ha dado resultado frente a la convicción de una reclamación justa como es esta. Finalmente, es importante que se conozca el funcionamiento de la Entidad. El Ayuntamiento, a través de unos estatutos antidemocráticos, que permiten cobrar a cada vecino individualmente, pero que impiden que su voz y voto llegue a las asambleas, a las que solo convocan a los presidentes de las Comunidades, ha conseguido no tener oposición. Pero en la próxima asamblea del 29N la va a tener y esta va a crecer junto con la conciencia de los vecinos ante la situación, injusta y antidemocrática, que están padeciendo.

Si los políticos cortoplacistas que tenemos tuviesen mas alcance de miras y viesen lo que ha ocurrido en otras EUC (como la de Costa Ballena, que fue referencia para el Toyo y actualmente en proceso de disolución) se prestarían a negociar las condiciones y la fecha final de la EUC, al menos para las parcelas de viviendas con Comunidades Residenciales. Si no lo hacen, además de soportar la presión y el descrédito ante los vecinos pueden encontrarse una sentencia que