Tratado de Versalles

Fue el Tratado de Versailles impuesto por Francia a Alemania responsable de la 2da Guerra Mundial? Este Tratado contenía una serie de medidas draconianas más propias a una revancha que a un Acuerdo de Paz, el Tratado era un castigo del Capitalismo Nacionalista francés contra el alemán mas dinamico y potente industrialmente. Los Austriacos aplaudieron las medidas del Tratado de St Germain en Laye que terminaba el 10 / 09 / 1919 con un emperador despota y establecía una Republica parlamentaría y democrata, pronto desencantaron cuando vieron el despojo territorial y a la creación de nuevos estados en Europa, Checoslovaquia, Polonia. El Reino de Serbía, Croacía y la Slovenía que en el 1929 se federan en la Yugoslavia. Italia recibía el Tirol del Sur, Trieste, la Istria y Trentino. Para impedir en el futuro una posible unificación entre Alemania y Austria, se atribuyó la Bucovina à Rumanía. Hungría, segunda corona del Imperio se convertía en un país independiente que tuvo que ceder en el Tratado de Trianon la Transilvanía a Rumanía y a la nueva Checoslovaquía la Rutenía y la Eslovaquia al sur de los Scarpates, también diversos territorios a la Yugoslavia. En el 1923 el Tratado de Lausanne sustituía el Tratado de Sevres, dando lugar al nacimiento de la República de Turquía que perdía sus territorios del Imperio Otomano en Oriente Medio. El Presidente de USA, Woodrow Wilson propuso que se realizase una consulta de auto-determinación de estos pueblos para que decidieran si aceptaban de adjuntarse a la nueva composición de estos países, esto fue rechazado por Francia, Inglaterra e Italia, la delegación US no la defendió, solo se mantuvo la creación de la Sociedad de Naciones, para que fuese arbitro de cualquier litigio que surgiera posteriormente. El primer Ministro francés Georges Clemenceau exigía reparaciones económicas exorbitantes para impedir que Alemania se recuperase rápidamente y declarase una nueva guerra a una Francia que vio destruido un 20% de su potencial industrial, también solo se le permitía a Alemania un ejercito de 100Mil militares sin aviación, la Marina solo podía disponer navíos de un máximo de 10Mil toneladas, se le prohibía comprar o construir submarinos. La Democracia impuesta a Alemania por el Tratado de Versailles, no podía hacerse fuerte ni solucionar ninguno de los problemas de fondo que habían dado lugar al enfrentamiento, ya que los antagonismos creado por los Capitalismos Nacionalistas se agudizaron por el simple hecho que se crearon 2Bloques, el Bloque de USA, Italia, Francia e Inglaterra, este bloque imponía sus reglas comerciales a los nuevos países creados e impedía a Alemania de acceder a sus Mercados. Los Demócratas a los que se les entregó una Alemania marginada, sufrieron una política de las Potencias vencedoras que fue mermando sus bases, la miseria, la inflación galopante, la deuda, la Crisis del 29 y la humillación de la derrota pronto convirtieron a los Demócratas en el Blanco de la nueva ideología fascista de un loco llamado Hitler que adaptaba las ideas del Cooperativismo Italiano del fascista Musolini al Nacional Socialismo en Alemania. La ideología Fascista tomaba una fuerza en Europa que daría Muerte a 62Millones de Personas en una 2da guerra Mundial, fue 18 años después de la 1ra, ya que hoy se considera que la 2da empezó en el 1936. en España.