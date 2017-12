Vuelve Alfonso Guerra

Son las siete en punto de la mañana del primer sábado de diciembre. Los kioscos están a punto de abrir y los periódicos están ya preparados para que los lectores los compren y los lean tranquilamente en el fin de semana. La imagen del lector paseando con el periódico es una imagen romántica y sublime desde Larra hasta nuestros días, que no se puede perder. Los móviles y otros medios nunca podrán sustituir esta fotografía tan propia, creativa y singular. La política sigue centrada en Cataluña y ahora más aún, porque el 21 de diciembre se acerca como la luz del alba. Como estos comicios son de tanta transcendencia, las declaraciones se suceden. Alfonso Guerra, el ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González, y tantos años diputado por Sevilla, ciudad en la que ganaba por goleada en número de votos a sus adversarios, ha intervenido en distintos medios. El machadiano político ha afirmado que el PSC debe unir sus diputados a los de Ciudadanos y a los del PP, si estos fueran necesarios para gobernar. Confieso, por encima de las lógicas discrepancias, mi admiración por el señor Guerra González. Su intelectualidad, su dominio de la oratoria, sus lecturas, sus comentarios, sus publicaciones y libros, sus conferencias, su amor a la política, su pasión por la misma, su semántica, su ironía y sus sabios recursos grecolatinos a la hora de criticar o descalificar a sus adversarios políticos no son tan fáciles de encontrar en el actual parlamento, en el cual los buenos oradores no son tantos. Las frases de Guerra en su etapa como vicepresidente y diputado pueden formar y constituir una autentica antología, que, desde la primera hasta la última página, mantendría su interés.

El brillante y eximio político sevillano siempre tuvo en su pensamiento las ideas claras para llevar al poder a su partido y para mantenerlo, pero, asimismo, en todo momento mostró una convencida política de Estado y en la que el concepto de nación española era incuestionable e insustituible, como bien lo demuestra el texto constitucional, del que fue uno de sus más valiosos artífices. El asunto catalán, por consiguiente, lo inquieta y lo intranquiliza, pues puede conducir el barco a la deriva y ello a un hombre como Alfonso Guerra lo irrita y enerva. Nuestro político, por encima de simpatías o antipatías, siempre ha tenido unas virtudes encomiables: la sinceridad y la lealtad a su partido y al Estado. «La erótica del poder no la encontré y la busqué en todos los cajones del despacho», dijo en 2012 con esa gramática, que, siendo helénica, parece tan española y tan de Ramón Gómez de la Serna, a pesar de que al Ramón que admira era al que nació, como Julio Camba, en Vilanova de Arousa, provincia de Pontevedra; es decir, a Ramón María del Valle-Inclán, el universal personaje. Porque en algo se parecían el escritor gallego y el ex diputado por Sevilla: en las mismas Luces de bohemia y en los espejos que se proyectan en el callejón de los Gatos. Pero sigamos con las elecciones del 21 de diciembre. A las señaladas afirmaciones del ex vicepresidente del Gobierno en el sentido de que Pedro Sánchez tiene que dar luz verde al pacto con Ciudadanos y el Partido Popular, se añaden ahora las desavenencias entre Miquel Iceta y Susana Díaz. La presidenta andaluza se ha ofrecido para participar en la campaña y asegurar el voto de muchos de los andaluces que viven en Cataluña, mas Iceta, ahora en la órbita del secretario general del PSOE, no ve con buenos ojos la participación de Díaz. Intereses creados, que tanto pueden perjudicar las expectativas del Partido Socialista de Cataluña.

La sintaxis de Alfonso Guerra, cervantino y machadiano, quevediano y valle-inclanesco, siempre asimiló el tiempo proustiano y la métrica de Jorge Luis Borges. convencido de que en la obra de ambos está la filosofía de la existencia escrita de otra manera y de otro modo. ¿Fue y es la política literatura, filosofía y teatro? La pregunta tal vez no encuentre la respuesta, mas lo que si podemos aseverar es que, con la ausencia de este sevillano ilustre del congreso de los diputados, la política ha perdido alguna que otra vocal. Las metáforas, por mucho que se esfuercen los actuales parlamentarios, ya nunca serán como antes. Y ello es así porque Guerra era el rey de la metáfora en las inciertas páginas de los días. Treinta y siete años de parlamentario implican algo eterno en cada palabra, en cada gesto, en cada frase de un político irrepetible, que no soportaba la vulgaridad. «Los espíritus vulgares carecen de destino», dijo Platón en el mismo camino que aún hoy perdura. Mientras tanto, Alfonso oye a Mahler y lee los poemas de Machado y la Regenta. Contra los espacios imposibles del olvido.