El bitcoin como moneda refugio

El dinero no es más que un sistema de información que sirve para resolver el problema de la coincidencia de deseos. Establece un elemento de información sobre el valor de un bien o servicio y, al hacer una transacción, el sistema de datos permite saber qué se recibe y cuánto, además de cómo se valora.

Dicho esto, tenemos que ser conscientes de que el bitcoin es una moneda, pero también un sistema digital. Una moneda que no existe físicamente y es aquí donde establecemos la principal diferencia con las monedas fiduciarias o fíat. Cada bitcoin es único debido a que la transacción se registra públicamente en un "libro" digital de contabilidad elaborado con complejas estructuras criptográficas llamado blockchain o cadena de bloques. Y es por eso que recibe el nombre de criptomoneda. Lo ilustramos de forma que el bitcoin es una gran pecera donde, desde fuera, puedes ver lo que hay dentro si posees las claves necesarias para moverlos, pero nunca nadie podrá introducir o sacar nada de la pecera, por lo que será inalterable la cantidad total de bitcoins de esta pecera, pero sí la posesión de los bitcoins.

Entendemos, entonces, que bitcoin es una base de datos distribuida, es decir, un sistema de información en el que sabemos quiénes son remitentes y quiénes son destinatarios de un elemento que representa valor, y que pretende simbolizar el valor real existente por encima de las monedas fiduciarias actuales.

Con los conceptos ya claros sobre esta nueva moneda, hay quien cree que es un nuevo sistema de financiación, aunque todavía es muy pronto para hacer tal afirmación. Bien es cierto que muchas criptomonedas están permitiendo a personas y empresas financiarse de manera mucho más rápida y flexible. Lo que sí está claro es que, dentro de un entorno seguro, las entidades financieras y los bancos centrales deberían revisar sus políticas de préstamos para hacer frente a este nuevo movimiento.

El bitcoin se posiciona frente a las monedas fíat que están devaluadas y con un valor cuestionable. Además, no debemos olvidarnos de la constante emisión de moneda que se realiza, mucho más allá de la capacidad propia de responder de los países al volumen emitido y a la deuda contraída en esa moneda, que no se paga y continúa aumentando. Por este motivo, el bitcoin puede ser una moneda refugio ya que no hay decisiones políticas que intervengan en su blockchain o contabilidad distribuida.

Las ventajas a las que hace referencia el bitcoin es que amplía la flexibilidad del sistema para que trabaje de manera eficiente a muy alta escala, mientras se mantiene la seguridad y las propiedades fundamentales de la descentralización. La seguridad se basa en la propia naturaleza de los blockchain, que es mantenida por muchos nodos y mineros alrededor de todo el mundo, sin que ninguno tenga realmente el poder para controlarla y aprobar o no transacciones según su criterio. Recibe el nombre de descentralización porque el poder está distribuido entre muchas partes que deben llegar a un consenso, y así evita ser hackeado. Todas las operaciones están reguladas y registradas como cualquier operación financiera, pero bien es cierto que se trata de una inversión de alto riesgo.

Recibir el dinero que ha generado la inversión en bitcoins es sencillo y cada vez hay más aplicaciones y monederos virtuales que permiten hacerlo. Bastaría con tener una cartera de bitcoins desde la que poder realizar la operación de venta y la posterior conversión a euros. La cantidad de la que queremos disponer se podrá sacar en nuestra cuenta y al smartphone llegarán dos códigos que tendremos que introducir para autorizar la operación y culminar el proceso con la obtención del dinero. Así, los bitcoins que antes estaban en tu posesión, pasarían de nuevo a estar en el mercado al precio que tengan en ese momento. Salvo desaparición de la criptomoneda, el procedimiento es tan sencillo como cambiar de moneda cuando vas a otro país.

Sin embargo, no creo que podamos hablar de burbuja de bitcoins porque éstas se producen cuando el bien en cuestión no es capaz de representar realmente su valor por una subida de la demanda, o cuando la oferta es elástica. La oferta del bitcoin es inelástica, tanto que está definida por software y sólo sería posible que esto ocurriese si todos los poseedores de bitcoins se pusiesen de acuerdo para emitir más.