Las brisas no son para el verano

Para este mes de Junio se espera una cumbre de la Unión Europea que muy probablemente, y a merced de las brisas que corren, tendrá un escenario bastante delicado. Como lo es, tan delicado, el hecho de que esas "euro-ordenes" que han viajado desde España, pongan en cuestión el Proyecto integrador de la Europa unida política y económicamente. Al quedarse desorientadas y perdidas en el paisaje Alemán o Belga. Y por el contrario, si sigan viajando ayudas en gran escala desde Bruselas hacia Hungría. Un país que ha dado las espaldas al proyecto europeo, y que está siendo gobernado por la autocracia de un único partido bajo una ideología étnico-nacionalista.

Este escenario nos muestra una Unión Europa con problemas, que no solo provienen de la adopción de una moneda única. Así Polonia sigue el mismo camino que Hungría, no habiendo formado parte aún de la eurozona, y habiendo salido de la crisis económica casi ilesa. Mientras que países como Austria, Grecia y Chipre disienten de los esfuerzos de vinculación de la Unión Europea para aplicar nuevas sanciones a la conducta del régimen de Irán. Y en este asunto aún hay más división. Ya que los signatarios del acuerdo nuclear con Irán, Francia, Gran Bretaña y Alemania, no han conseguido impedir la retirada de Donald Trump del tratado, a pesar de que el Departamento de Estado americano quiera continuar con estas sanciones.

Pero además, acaba de entrar otro actor en este escenario de brisas que corren. El nuevo Gobierno de Italia, con su deseo firme de restaurar unas mejores relaciones con Rusia. Lo cual va a dificultar las sanciones de la UE sobre Moscú, debido a su anexión de Crimea. Estas sanciones se iniciaron en Marzo de 2014, se tienen que renovar cada seis meses mediante el voto unánime de todas las naciones miembro de la UE, y el próximo Septiembre se renuevan. Y por si este deseo firme fuese poco, hay otros dos más. Uno, el de unirse al disentimiento de Austria, Grecia y Chipre en la aplicación de nuevas sanciones a Irán. Y el otro, las promesas electorales de: desafiar a Europa y la austeridad fiscal (con impuestos más bajos, beneficios más altos, jubilación más temprana), y la violación de la ley de la UE en asilo e inmigración, rechazando a los inmigrantes y refugiados. En esta última cuestión, el nuevo Gobierno de coalición estipula un límite de 18 meses para: el proceso de asilo, la detención de inmigrantes irregulares, y la repatriación de medio millón de personas a su país de origen. Todo ello con el epílogo de que el desafío a la austeridad podría, según algunos economistas, conducir a la tercera economía más grande de la EU, al mismo (y el peor) escenario de la crisis y la deuda de Grecia. Y a la salida del euro. Pero, no se trata de un nuevo Gobierno "a lo Trump". Lo es más volátil aún. Es un Gobierno de coalición de dos partidos rivales (el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha Liga Norte) y anti-europeos, en uno de los países fundadores de la Unión Europea. Claro que frente a ellos están los 318 asientos del Senado, a través del cual debe de pasar toda la legislación y donde la nueva coalición tiene unos escasos 7 escaños. Hasta aquí, todo un paisaje de ansiedad para el presidente francés Emmanuel Macron, cuyas ambiciones de reforma e integración europea padecen aún más achaques. Como por ejemplo, el hecho de que el referéndum del 1 de Octubre en Cataluña deba mucho, en el tráfico de las urnas bajo una operación clandestina, a los franceses: los del sur de Occitania, los simpatizantes de "Catalogne Nord". Según revela el libro "Operació Urnes". Pero, "lo siguiente", y por tanto lo peor, es que estos simpatizantes puedan seguir colaborando, conducidos por la promesa del "vi-presidente" Quim Torra de "ser fiel al mandato del 1 de Octubre".

Así está el patio, en una Europa, con un escenario histórico de dictadores, genocidio y conflictos bélicos, pero que actualmente alcanza unos niveles cada vez más altos en expectativa de vida, y unos índices cada vez más bajos de pobreza. Mientras, en nuestro país "el patio" se ha fragmentado aún más, sobre todo para pretender que nuestra economía crezca un 2.7% este año. Así, saliendo de la peor crisis económica y haciendo frente a la peor crisis político-territorial, los morosos presupuestos de 2018 (salvados del "abismo" por el PNV) quedan a merced de este mes de Junio tan delicado a causa de la moción de censura por el escándalo de corrupción Gürtel. Donde, ante un Parlamento muy fragmentado y con separatistas en necesidad, Sánchez pretende construir un Gobierno del PSOE, Rivera convocar elecciones anticipadas, y Rajoy acabar la legislatura.