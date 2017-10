Por la culata salen los tiros

La cruda realidad está desmontando los dos grandes pilares en que los secesionistas catalanes han venido basando su gran engaño al pueblo. El primero era el que la independencia de Cataluña no solo no iba a repercutir en la economía catalana negativamente sino que, por el contrario, sería el gran atractivo que haría llegar a la "nueva República Independiente", gran número de inversiones nacionales y extranjeras que facilitarían su despegue económico, obligando a la permanencia de Cataluña en la UE, lo que supondría una inmediata mejora en las condiciones de vida de los catalanes en todos los campos, desde las pensiones hasta la salud. Sin embargo, la casi inmediata salida de los dos grandes bancos de su territorio, el Sabadell y Caixa Bank, han supuesto el inicio de una auténtica desbandada del poder económico. No voy a entrar en la salida de casi mil empresas que ya han cambiado su sede social y fiscal hacia otras provincias españolas, pues se explica por la creciente incertidumbre que la futura legislación económica de la Generalidad implicaría. Hablamos de todos aquellos pequeños ahorradores que, fruto de todo una vida de trabajo, han conseguido ese dinero para su vejez, una garantía económica para asegurar su futuro. El Sr. Josep o la Sra. Monserrat, que tienen un depósito de 40.ooo euros en la Caixa y que antes de la independencia tenían plenamente garantizado su cobro por el fondo de garantía de depósitos, al día siguiente de la independencia de Cataluña esta garantía desaparecería, pues al no existir el euro tendría que transformarse en un nuevo depósito de la moneda catalana, el "catalonio o la nueva libra pujoliana", la cuál, necesariamente debería sufrir una devaluación con respecto al euro.

¿Recuerdan las devaluaciones de la peseta en tiempos de Franco?

Otro tanto podría decirse con respecto a las pensiones de jubilación de las que son un buen ejemplo las que han sufrido los pensionistas griegos, casi un 30% y eso que Grecia continua en el euro. ¿Por qué creen que hace más de un año que no se habla de la crisis griega? Por eso no es de extrañar que en los primeros días de l "juerga independentista", los dos bancoa catalanes sufrieran una pérdida de mas de 4.000 millones de euros en sus depósitos bancarios; por lo que el Sr. Josep y la Sra. Monserrat, cruzaran la calle trasladando sus depósitos al Santander o al BBVA en los que estarían plenamente garantizados. ¿Acaso no harían ustedes lo mismo? o, ¿sacrificarían el esfuerzo de su vida en aras de la independencia de Cataluña?

El segundo pilar del ensueño nacionalista era el hacer de un problema interno doméstico un problema internacional, de ahí los esfuerzos que desde hace tres años venían haciendo las instituciones catalanas utilizando el dinero público en el establecimiento de "embajadas y delegaciones en el exterior, principalmente en Europa.

Igualmente, desde el 20 de septiembre han insistido en innumerables intentos de conseguir una mediación de organismos internacionales, siempre anunciados pero nunca materializados a pesar de las que pretendieron acreditar sin excesiva base la "brutal represión del opresor Estado español sobre los pacíficos manifestantes que el primero de octubre solo deseaban ejercer el derecho a voto, o la libertad de manifestación no dudando en plagiar el vídeo relativo a la ocupación de Rusia sobre Ucrania, o la comparación con la independencia de Eslovenia que costó 75 muertos".

Afortunadamente, el último Consejo de la UE ratificó que el asunto de Cataluña era totalmente interno del Estado Español y que el diálogo necesario debía hacerse dentro del marco de la Constitución española. De ahí que los tres máximos representantes europeos vinieran el jueves pasdo a recoger el premio, "Princesa de Asturias", otorgado a la Unión Europea, acompañados por nuestro Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asistía por primera vez, en más de treinta años,a esta ceremonia, con lo que da base a pensar que no es una casualidad que los tres grandes dirigentes europeos fueran los elegidos, precisamente por tener muy claro que el problema independentista de Cataluña, tendría que ser resueto por el Gobierno de España, dentro del marco de la Ley y con respeto a su Estado de derecho.

Quiera Dios, que mientras se permita una aplicación suave del artículo, 155 de nuestra Constitución española, el Sr. Presidente, "rebelde, nacionalista catalán"con ascendencia almeriense, Carles Puigdemont, recapacite, o bien no consumando la votación de la independencia unilateral de Cataluña en el Parlament Catalán, o convocando elecciones autonómicas en esa comunidad.