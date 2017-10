El 155 y la declaración de independencia

Son las 7 de la mañana de este sábado, 28 de octubre, soleado, hermoso, lírico y mirífico como un poema de Juan Ramón Jiménez en los instantes en los que la poesía se hace mensaje de sentimentalidad y reflexión; de filosofía y metafísica en la espuma de los días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, otras veces tan dubitativo y contemplativo, no ha dudado, en esta ocasión, en tomar una decisión trascendental: tomar entre sus manos la Constitución de 1978 y, tras su lectura, extraer de la misma el artículo 155. He aquí su contenido:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

La decisión está tomada y el chantaje de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat toca a su fin, aunque las consecuencias de esta actitud antidemocrática de los independentistas, que, a su vez, distan de estar unidos y cohesionados y presentan diferencias notables entre ellos, son imprevisibles. El daño está hecho y la situación en Cataluña, como resultado del problema creado, no puede ser más tensa. «En Cataluña se ha pretendido ignorar las leyes, desconocerlas, derogarlas, incumplirlas, cualquier término vale. Se reconoce y se afirma que es así. Se ha aprobado una nueva legalidad sin competencia alguna para hacerlo», ha manifestado el presidente del Gobierno en el Senado entre los aplausos de los representantes de su partido. Para añadir que Puigdemont ha sido quien eligió que el proceso del 155 continuara adelante, él y solo él. Mientras tanto, las empresas siguen saliendo de Cataluña y los resultados no pueden ser más negativos para los intereses de esta tierra de historia y leyenda. Si la situación no cambia, el futuro se complica por los desatinos y la demagogia en forma de irresponsabilidad manifiesta. Los acontecimientos, pues, se han precipitado como nadie esperaba y deseaba. Carles Puigdemont sabe que, en la plenitud del siglo XXI, la independencia no tiene sentido, sino, antes bien, aumentar y elevar el bienestar y las posibilidades económicas, sociales y culturales. La hoja de ruta del independentismo es un error. A pesar de esta diáfana realidad, Junts Pel Sí y la CUP presentaron, ayer viernes, una propuesta de resolución con el fin de que la misma abra un proceso constituyente que termine con la redacción y aprobación de la constitución de una república catalana. El texto, cuyo análisis pragmático-comunicativo, resulta de un gran interés, es para leerlo detenidamente y ver hasta dónde es capaz de alcanzar la demagogia. En Europa y en el mundo, no tiene credibilidad una Cataluña independiente. Pero, la perseverancia en el error no acaba de decir su última palabra y, de este modo, los independentistas catalanes ya han hecho llegar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no reconocerán la autoridad del Gobierno, en el preciso momento en el cual se aplique el artículo 155 y tenga lugar el cese de Carles Puigdemont como president. Urkullu ha llegado a manifestar que la situación es muy preocupante y ha concretado lo siguiente: «Es un momento de máxima responsabilidad y es tiempo de altura de miras». Sin embargo, el futuro está ahí y, cuando España y Cataluña, Cataluña y España olviden y comprendan que dos caminos distintos, separados y escindidos, diversos y distintos, a las dos partes perjudica, los hechos serán de otra manera y favorables. «No debe dejarse un solo instante de abogar por la unión y el mejor entendimiento de los hombres, a fin de que las diferencias se subsanen y prime siempre sobre las conciencias el espíritu de concordia y de razón, tan indispensable para la paz humana», escribió Carlos Bernardo González Pecotche. Por otra parte, en la sociedad española, hay noticias que resultan gratificantes. Por ejemplo, los últimos datos del paro. Este ha bajado significativamente, con el consiguiente beneficio para las sufridas arcas de la Seguridad Social. Ahora lo que corresponde es que todos los agentes sociales coordinen sus esfuerzos para lograr que el paro juvenil se reduzca y nuestros jóvenes talentos no tengan que coger las maletas para emigrar a Europa, Estaos Unidos y otras partes del mundo. «El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños», decía Anatole France en la hermosa memoria de los instantes que vuelven para quedarse en la hermosa geometría del alba.

Manuel Peñalver