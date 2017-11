La españa de la desvergüenza

Recibo en mi correo algunas informaciones producto del enfado colectivo de los españoles en asuntos de la vida cotidiana. Uno de ellos dice así; " Me llamo Ramón García Cuadrado, trabajador del campo, en la construcción y en la hostelería, cincuenta años de cotización a la seguridad social y cobro 743,50 euros mensuales de pensión de jubilación. Una foto suya. A continuación otra foto,; Me llamo Gabriel Rufián, no he trabajado nunca de manera estable, no he cotizado nunca a la seguridad social. Soy Diputado nacional por ERC, voy al Congreso de los Diputados unas dos horas al día, cuando me apetece ir a montar números y espectáculos de circo, Cobro 7.771 euros al mes y aspiro a la máxima pensión vitalicia". Este dato parece impreciso pues parece que trabajó o colaboró con empresas de trabajo temporal si bien fue despedido de su último trabajo alegando la empresa que la causa fue "absentismo laboral". Esta lista se repite con cientos y cientos de políticos españoles que, aparentemente, jamás dieron golpe ni sustentaron alguna nómina ú obligaciones laborales.

Más allá del sainete, esto es una cruda realidad que se ha instalado en España sin rubor alguno. Y los españoles, en general, la hemos aceptado desde el comienzo de la democracia. La política como negocio. La política como sistema privilegiado de vida. La política como senda dorada hacia una jubilación sin necesidad de aportaciones a fondos de jubilación, ni de cotizaciones a empresas, ni autónomos. La política como solución a todos los problemas que aquejan a los ciudadanos sufrientes que padecen las inclemencias de la crisis, la falta de trabajo, el agobio de las hipotecas, los préstamos a los pequeños comercios o los embargos. Que sufren los desahucios, el rigor de los impuestos, la severidad de las leyes. De los cientos de miles más allá de la pobreza extrema o en riesgo de exclusión social. La España callada que asiste perpleja a este festival de vanidades y prebendas que logrado parte de una clase distanciada que anida en todos los partidos políticos, en unos más que en otros.

Asistimos con tristeza y preocupación como se ha degradado la política española en los últimos años. Naturalmente que hay valiosas excepciones, buenos profesionales y personas honestas de vocación auténtica que se indignan de esta mancha que se extiende sin pausa y que perjudica la imagen de los políticos. Pero esa cualificada minoría, la de la excelencia, no logra equilibrar la ostentosa mediocridad y cinismo de estos rufianes que se declaran así mismos payasos o arrivistas y que utilizan la política como podrían utilizar cualquier otra via para medrar y conseguir sin mérito ni esfuerzo lo que no podrían lograr compitiendo dentro de las reglas y exigencias de la vida cotidiana. Lo más lacerante es que este subproducto de la verdadera política parece que conviene a ciertos partidos políticos que encuentran en el segmento de los descatalogados, de los fracasados, de los marginales y de los inútiles un vivero de adocenados incapaces de elaborar una pequeña idea, menos aún de una crítica interna. Bocas silenciadas , estómagos agradecidos, borregos adormilados en una larga siesta bien remunerada. Asistir o dejar de asistir a plenos , solo pulsar el botón correspondiente en las votaciones. Y después a casita o al hotel a disfrutar de una larga modorra. A competir en mamarrachadas , sandeces e insultos en las tertulias en las televisiones de turno. Así es el perfil de buena parte de estos falsos servidores públicos.

Activistas, agitadores sociales escalando lentamente en el graderío de la organizaciones anti sistema y después de los partidos políticos como única capacidad y mérito. Y de este modo se da el caso que ciudades de enorme importancia , tal que Zaragoza, Cádiz o Barcelona estén gobernadas por coaliciones que permiten alcaldes o alcaldesas como Ada Colau cuyos rasgos principales son la de una activista dedicada a la agitación y participe de movimientos okupas. Dice Wikipedia que hizo" estudios de Filosofía pero no logró la Licenciatura" . Es decir, como Puigdemont y tantos otros colegas de la misma cuerda. Personas fracasadas en sus estudios, sin preparación acreditada y que tratan de revertir sus propios fracasos contra la sociedad del merito y la excelencia. Así le va a los catalanes con estas lumbreras. Con Puigdemont como President, , con Rufián como Diputado, con Colau como alcaldesa, la prosperidad, la riqueza y la hegemonía de Cataluña y de Barcelona como símbolo van encaminadas vertiginosamente hacia la ruina, la pobreza y la postergación cultural y social. Ejemplo de ello es la eliminación de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento. Barcelona compitió por esa sede hace años y quedó segunda ciudad detrás de Londres. Ahora ha sido eliminada en la primera votación , es decir, ni siquiera se ha llegado a valorar las muchas ventajas que ofrece una ciudad extraordinaria con inmejorables infraestructuras; puerto, aeropuerto, autovías, una magnifica red hotelera y un atractivo patrimonial y cultural envidiables. En la consecución de su "programa ideológico" la panda de Ada Colau y su capitán de a bordo un tal Pisarello (argentino para masa señas) han logrado hacer que la hostelería en Barcelona este sufriendo cuantiosas pérdidas por la falta de turismo y anulaciones masivas de reservas para 2018. Ese es el resultado de una gestión que se recordara en los anales de la ciudad como si de una plaga se tratara. Han perseguido a los turistas, amedrentándoles e insultándoles en aeropuertos, , en autocares, en coches y bicicletas de alquiler. Han logrado espantar a los grandes operadores turísticos y hasta los grandes cruceros desvían sus clientes hacia Baleares o Valencia. Todo ello con la inestimable ayuda de las CUPS, los anti sistema, los anti capitalistas, los anti todo lo que signifique estabilidad, prosperidad y trabajo. Este escenario catastrófico bajo la sonrisa complaciente de Puigdemont y la sombría mirada de Junqueras. !¡ Enhorabuena a todos ¡! habéis logrado hundir a Cataluña con la huida de 2.742 empresas, a Barcelona empobreciéndola día tras día y, de permitirlo las circunstancias, a España misma porque esta torpe andadura y tan delirante ensoñación no puede ir encaminada nada más que al fracaso.

Vaya desverguenza, lo que puede lograr una minoría tan siniestra y tan poco capacitada como esta tropa de ganapanes que para nuestra desgracia, pagamos todos los esapañoles muy generosamente de nuestros esquilmados bolsillos.